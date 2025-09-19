「哥哥腹肌18塊」男子沉迷上車舞 狂刷抖音欠鉅債

除了有女團大跳上車舞，抖音也有男團跳掃腿舞。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日在中國抖音流行的「上車舞」也出現在TikTok，長腿姐姐大跳「上車舞」；帥氣哥哥跳的「掃腿舞」也吸引不少抖內。近日一名男子在直播平台認識了「女友」，由於對方是跳上車舞的直播主，因此只要女友開播，男子就會瘋狂抖內，沒想到最後欠下鉅額債務，女友也人間蒸發，他只好打電話給內政部警政署165打詐儀表板揭露此事。

內政部警政署165打詐儀表板揭露「直播暈車狂抖內 遭騙鉅款哭無淚」，原來是一名男子在瀏覽直播平台時，收到女網友私訊，邀請他到自己的直播間逛逛，沒想到最後進展成「以結婚為前提的交往對象」。因為女子自稱是中國四川人，2人平時透過微信互訴情衷，男子也會透過直播平台購買禮物抖內給女方。

中國抖音突然流行起「團體直播」，直播女團「SK月亮湖217」也因此爆紅。（翻攝自抖音）

這位自稱來自四川的直播主曾說過自己和直播公司簽約，每週都要達到KPI，經常向「男友」抱怨很辛苦、很累、怕被公司懲罰，央求幫忙達到業績，並約定好合約到期就結婚。

男子看著女友在鏡頭前搔首弄姿一解相思苦，瘋狂打賞、抖內，而且因為自己是「男友」身分，自然不能漏氣，出手闊綽，並不斷用信用卡儲幣，聽到女友在鏡頭前喊：「哥哥～上車囉」心中感覺甜蜜無比。

內政部警政署165打詐儀表板揭露「直播暈車狂抖內 遭騙鉅款哭無淚」。（翻攝自@165全民防騙臉書）

刷爆信用卡後，男子又申請貸款，不過，當他發現自己手頭變緊的時候，女友仍不斷要求他抖內，男子才如夢初醒，懷疑自己被詐騙，如今人財兩失，只剩下鉅額債務。對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步，提醒若網路交友談及金錢，一定是詐騙，若是跨國連情，記得要確認對方真實身分，否則也是詐騙，若有疑慮可善用165反詐騙專線。

