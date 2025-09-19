晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧墜樓爆非意外掀疑雲 中國娛樂圈「潛規則黑幕全曝光」

中國男演員于朦朧9月11日墜樓身亡，享年37歲。（組合照，翻攝自微博）中國男演員于朦朧9月11日墜樓身亡，享年37歲。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男演員于朦朧於2025年9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲，儘管外界初步認為是「意外」，但由於事件存在諸多疑點，加上過往曾傳出他因拒絕參與老闆飯局與陪酒而遭「冷凍」，讓輿論質疑此事或與娛樂圈長期存在的潛規則文化有關，消息一出立即引發軒然大波。

隨著于朦朧墜亡事件發酵，許多中國影視圈內人士也被重新提起對「潛規則」的態度，中國男星陳曉早在2022年直播中坦言，「每個混圈的人都懂，不然沒法混下去。」陳曉曾被傳出因拒絕公司高層「規則」而遭打壓，甚至一度驚險跳車逃生，最終仍靠作品成功逆襲，才重回主流視野。

無獨有偶，中國男星、韓團EXO前成員黃子韜過去也曾公開抨擊潛規則，直言製作人要求藝人陪酒的黑幕早已存在，若不從便可能遭封殺或冷藏。黃子韜表示，寧可被冷落也不會為工作犧牲尊嚴，並強調旗下員工絕不以色相換取資源，展現少見的強硬態度。

事實上，中國娛樂圈潛規則早有耳聞，尤以「陪酒飯局」最為常見，部分製片方或資本方會安排藝人參加密閉派對，以灌酒、近距離互動「討好」合作方或高層。于朦朧之死究竟是單純意外，還是潛規則壓力下的犧牲？至今未有定論，但他的離世，無疑再度掀開娛樂圈黑幕的一角。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

