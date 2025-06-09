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娛樂 電視

6/9-6/15最強幸運星 「宇宙Top3」誰在爽

把握運勢正好的一週，為自己加把勁！（達志影像）把握運勢正好的一週，為自己加把勁！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕感覺好運正在向自己招手，卻又冒出些微的不踏實感？是該保守謹慎一點還是大膽積極一點？無論在工作、學業、感情、投資理財上，每個人可能都會有出現類似疑問的時刻，星座專家「安德魯的賤聲房」從本週星象觀測出深受天神眷顧的處女座、天秤座、金牛座，給出中肯建議，讓你在關鍵時刻勇敢向前，運勢大開。

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

➤工作之神：處女座
連旁人都以為你吃了AI晶片，效率高到連主管都忍不住問：「你是不是有分身？」但也別拚過頭了，小心姿勢不良引發舊疾。財運強到讓人難以置信，別嗨過頭了，小心撿錢被誤認偷錢。
．幸運色／數字：象牙白／4

➤感情之星：天秤座
笑一笑就讓人想交往，穿拖鞋都能被搭訕，曖昧多到手機快爆炸，唯一問題是選誰好太難。本週不乏貴人，助力頗多；忌衝動消費，見好就收。
．幸運色／數字：害羞粉／2

➤錢包富翁：金牛座

別人月初吃泡麵，你月初吃鮑魚。錢錢一直來，連ATM都對你眨眼。學業工作，順得像印表機，一頁頁出來都沒出錯。撩你的人很多，站著都能收到愛的飛鏢。
．幸運色／數字：香檳金／1

你可能還想看：【12星座一週運勢6/9～6/15】週一添好運！吉利色＆幸運數字報你知

「安德魯的賤聲房」在YT頻道擁有不少年輕粉絲。（翻攝自IG）「安德魯的賤聲房」在YT頻道擁有不少年輕粉絲。（翻攝自IG）

【本週星象】重要日子小叮嚀

➤6/10 木星進巨蟹
宇宙直接按下「感性放大器」，全員進入「我是不是不夠好？」模式，情緒起伏像坐雲霄飛車，哭點低到只要看到貓打噴嚏就鼻酸，但這時候也會多了一點想照顧人跟被照顧的同理心。

➤6/11 射手座滿月
「嘴快腦慢週」ON檔中。該收的話說太多，該表白的你講成在罵人。想衝刺理想？先補充咖啡因醒醒腦吧。善用月亮女神賜予的能量，做事不能憑一時衝動，有計劃才能走得遠！

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