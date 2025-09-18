大咖歌王遭爆淨身出戶！13戶東區破億房產全給前妻 驚吐：什麼都沒有了

「痛苦歌王」孫情今天出席「文平嫂重陽敬老」公益記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕81歲的「痛苦歌王」孫情今天出席「文平嫂重陽敬老」公益記者會，離婚8年的他招認自己是「淨身出戶」，「現在老了什麼都沒有了！」他稱破億家產全部留給前妻，包括忠孝東路的13戶房產全送給對方，坦言這陣子過得滿苦的。

孫情在記者會獻唱《淚的小花》、《又是細雨》、《永恆的回憶》等歌曲。（記者陳奕全攝）

孫情宣布11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂開唱，2天內將接連3場演出，對體力是一大考驗，稍早在記者會獻唱《淚的小花》、《又是細雨》、《永恆的回憶》等歌曲。

孫情多年前確診糖尿病。（記者陳奕全攝）

81歲的他多年前確診糖尿病，需要吃藥控制，被問到開唱最擔心是什麼？在旁的「廣播教父」文平搶答：「他怕當場掛掉！」驚呆全場。沒想到孫情聽了回應：「這樣也算死得其所」，早已經看淡生死。

