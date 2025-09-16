晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最火爆」星座Top5！牡羊兇到嚇死人 天蠍脾氣最難收拾

神佛訊息解讀專家阿谷老師分析個性最火爆5星座。（秦芸殿提供）神佛訊息解讀專家阿谷老師分析個性最火爆5星座。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有時候那些平時看起來正常、隨和、有氣質的星座，往往才是爆氣指數破表的代表！神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師根據星座特性分析5個脾氣最火爆的星座，一旦被惹毛，就會讓你見識什麼叫做地雷瞬間引爆、氣場全開。

第一名｜牡羊座

牡羊火力全開，生氣來得快去得也快。當下被點燃時完全不受控，說話直、動作快，常常嚇到身邊的人。

第二名｜獅子座

獅子最受不了被忽視或挑戰自尊，一旦踩到痛點，立刻爆發，情緒來得強烈，氣勢逼人，常常要等自己冷靜後才會意識到「剛剛太兇了」。

第三名｜天蠍座

天蠍的怒火不是馬上炸開，而是暗暗積累到一個臨界點，別以為他們沉默就沒事，一旦爆發，往往是最難收拾的。

第四名｜射手座

射手脾氣來得急，情緒一上來就脫口而出，火爆又直接，雖然容易吵，但也容易和好，屬於快狠準型的怒火。

第五名｜雙子座

雙子平常看似隨和，但情緒點來的時候翻臉比翻書快，語速快、嘴巴利，氣到時候一串炮火攻擊，讓人來不及反應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中