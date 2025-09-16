「最火爆」星座Top5！牡羊兇到嚇死人 天蠍脾氣最難收拾

神佛訊息解讀專家阿谷老師分析個性最火爆5星座。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有時候那些平時看起來正常、隨和、有氣質的星座，往往才是爆氣指數破表的代表！神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師根據星座特性分析5個脾氣最火爆的星座，一旦被惹毛，就會讓你見識什麼叫做地雷瞬間引爆、氣場全開。

第一名｜牡羊座

牡羊火力全開，生氣來得快去得也快。當下被點燃時完全不受控，說話直、動作快，常常嚇到身邊的人。

第二名｜獅子座

獅子最受不了被忽視或挑戰自尊，一旦踩到痛點，立刻爆發，情緒來得強烈，氣勢逼人，常常要等自己冷靜後才會意識到「剛剛太兇了」。

第三名｜天蠍座

天蠍的怒火不是馬上炸開，而是暗暗積累到一個臨界點，別以為他們沉默就沒事，一旦爆發，往往是最難收拾的。

第四名｜射手座

射手脾氣來得急，情緒一上來就脫口而出，火爆又直接，雖然容易吵，但也容易和好，屬於快狠準型的怒火。

第五名｜雙子座

雙子平常看似隨和，但情緒點來的時候翻臉比翻書快，語速快、嘴巴利，氣到時候一串炮火攻擊，讓人來不及反應。

