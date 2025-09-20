出事了！周華健小巨蛋首夜2.2萬人鼓譟「抗議」 致歉歌迷：從沒遇過

周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「國民歌王」周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，沒想到一開場就出事了，演唱《孤枕難眠》時台下幾乎無法聽到他唱歌，接下來再唱第二首《有沒有一首歌會讓你想起我》，台下依舊聽不到他聲音，結果歌迷開始鼓譟，紛紛雙手交叉比出「叉」表達抗議，這時工作人員趕緊上台更換麥克風，這才恢復正常聲音。

唱完第二首歌，周華健第一句話就對滿場歌迷說：「非常抱歉，如果我告訴你是故意的你相信嗎？」說完隨即負責任說出：「我們再來一次好嗎？」結果真的重新再一次演唱《孤枕難眠》，彌補歌迷一開始聽不到的遺憾。

周華健對歌迷說：「本來第一句台詞是回家的感覺真好，沒想到一回到家褲子就被脫下來了，這是有史以來我唱這麼多場都沒遇過的意外，而且我表情很豐富喔，我不知道妳們聽不見，表情有分數吧？誠意耶！」他也提到：「台下一直搖手，我想誰來砸場啊？我還傻傻的，全場比叉。」他也自嘲：「很高興大家陪我寫下歷史。」另外不改幽默說：「我講這麼多，怕你們要我退二十塊，演唱會一路在跑，全世界跑了半個地球，終於回家了，既然是回家了，剛剛的眉眉角角就算了，演唱會是3.0，但剛才是2.8。」自覺麥克風出狀況讓演出減分了。

