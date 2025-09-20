晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

出事了！周華健小巨蛋首夜2.2萬人鼓譟「抗議」 致歉歌迷：從沒遇過

周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「國民歌王」周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，沒想到一開場就出事了，演唱《孤枕難眠》時台下幾乎無法聽到他唱歌，接下來再唱第二首《有沒有一首歌會讓你想起我》，台下依舊聽不到他聲音，結果歌迷開始鼓譟，紛紛雙手交叉比出「叉」表達抗議，這時工作人員趕緊上台更換麥克風，這才恢復正常聲音。

周華健演唱會前5分鐘音響出問題，粉絲比出打叉手勢。（記者胡舜翔攝）周華健演唱會前5分鐘音響出問題，粉絲比出打叉手勢。（記者胡舜翔攝）

周華健演唱會前5分鐘音響出問題，粉絲比出打叉手勢。（記者胡舜翔攝）周華健演唱會前5分鐘音響出問題，粉絲比出打叉手勢。（記者胡舜翔攝）

唱完第二首歌，周華健第一句話就對滿場歌迷說：「非常抱歉，如果我告訴你是故意的你相信嗎？」說完隨即負責任說出：「我們再來一次好嗎？」結果真的重新再一次演唱《孤枕難眠》，彌補歌迷一開始聽不到的遺憾。

周華健演唱會前5分鐘音響出問題，粉絲比出打叉手勢。（記者陳慧玲攝）周華健演唱會前5分鐘音響出問題，粉絲比出打叉手勢。（記者陳慧玲攝）

周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）

周華健對歌迷說：「本來第一句台詞是回家的感覺真好，沒想到一回到家褲子就被脫下來了，這是有史以來我唱這麼多場都沒遇過的意外，而且我表情很豐富喔，我不知道妳們聽不見，表情有分數吧？誠意耶！」他也提到：「台下一直搖手，我想誰來砸場啊？我還傻傻的，全場比叉。」他也自嘲：「很高興大家陪我寫下歷史。」另外不改幽默說：「我講這麼多，怕你們要我退二十塊，演唱會一路在跑，全世界跑了半個地球，終於回家了，既然是回家了，剛剛的眉眉角角就算了，演唱會是3.0，但剛才是2.8。」自覺麥克風出狀況讓演出減分了。

周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）周華健今（20日）晚第六度站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中