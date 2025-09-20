晴時多雲

娛樂 電視

李興文妻慘遇詐騙集團「帳戶被清空」 網酸「太貪？」他急護航

李興文（右）與太太陳姝卉。（翻攝自臉書）李興文（右）與太太陳姝卉。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕藝人李興文昨（19日）自曝太太陳姝卉遇詐騙集團，金融帳戶遭清空，損失約20萬元，有網友建議他將事發過程說出來，讓眾人知道詐騙集團的手法，「還是因為太貪被詐？不能說？」對此，李興文否認太太有貪念。

李興文表示，太太是因為圖個方便，才誤入詐騙陷阱，「不是因為貪，真的是防不勝防，你們自己也要小心謹慎，反正就是別聽信對方的認證」，有人留言說：「要消滅嚴懲詐團，就出來選立委，立重法才有機會喔」，李興文看到後回說：「孤臣無力可乏天！」

李興文昨指出，太太平日一向謹慎，卻仍在對方設下的重重陷阱中受騙，從看似無害的「簡單認證」開始，一步步陷入圈套，他在貼文中寫道：「詐騙，已經不是單純的個人行為，而是赤裸裸的社會毒瘤！他們利用高科技、假訊息、假身分，設下重重陷阱，將人心與信任玩弄於股掌之間。」

令李興文不滿的是，報案後警方要求「等待」的處理態度，他質疑此舉等同放任資金流入境外、證據被銷毀，痛批「這種失能的制度，正是詐騙共犯結構能夠壯大的幫凶」，強調詐騙奪走的不只是財產，更動搖了家庭安穩與社會信任。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

