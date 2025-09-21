于朦朧生前「太陽穴、嘴角」瘀青畫面曝光 見黑衣人下意識閃躲

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日在北京墜樓過世，外界對當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少人感嘆他死得冤枉，事件也持續延燒。有中國網友發現，于朦朧生前在機場櫃台準備登機前，一名粉絲前往送禮和錄影，竟意外拍到疑似「太陽穴、嘴角」有明顯瘀青，而前面黑衣人轉身時，于朦朧竟「下意識閃躲」，不免讓網友聯想是否真的遭到虐待。

于朦朧11日在北京墜樓過世，外界猜測死因不單純。（翻攝自微博）

近日，有網友在微博分享于朦朧生前在機場辦理登機手續的畫面，可見一名粉絲熱情的上前打招呼，並送給偶像禮物然而于朦朧看到粉絲在錄影，竟低頭閃躲鏡頭，但他仍溫柔的說：「謝謝」，並接下粉絲給的禮物。然而，下一秒前面一位黑衣乘客辦完手續準備要轉身離開時，于朦朧竟下意識閃躲，舉動看起來相當不尋常。

于朦朧生前「太陽穴、嘴角」有明顯瘀青。（翻攝自微博）

影片曝光後，引以大批網友討論：「黑衣人轉身那一刻，他下意識縮脖閃避，怕又被打似的，好可憐。」、「感覺在強顏歡笑」、「現在看都覺得他有苦說不出」、「太陽穴與嘴角明顯像被打後的瘀青」、「他感覺真的很害怕」。

