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「最強怪物女優」宮下玲奈疑被抓包死會 宣布暫停公開活動

宮下玲奈宣布暫停7月以前的所有公開活動。（翻攝自IG）宮下玲奈宣布暫停7月以前的所有公開活動。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲日本AV女優宮下玲奈自19歲出道以來，就憑藉甜美臉蛋及纖細身材備受關注，更有著「最強怪物女優」的封號。怎料，近日被網友爆出疑似與日本樂團ucky Tapes主唱高橋海秘戀，日前無奈宣布暫停今年7月以前的所有公開活動。

宮下玲奈（左）遭爆與高橋海（右）秘戀。（翻攝自X）宮下玲奈（左）遭爆與高橋海（右）秘戀。（翻攝自X）

近日有網友在社群平台X爆料指出，宮下玲奈疑似與高橋海私下偷偷交往，並曬出兩人於社群平台上隔空互動的蛛絲馬跡，除了先後在IG曬出手抱相同玩偶的照片之外，兩人還曾上傳相似場景的照片，「宮下玲奈有對象了」等關鍵字，甚至衝上日本社群熱搜。

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對於傳聞，宮下玲奈也無奈發文回應，「我有很多話想說，但真的只想講這些」，強調自己並沒有想要「暗示有對象」，只是被網友翻出過去貼文的內容進行解讀，「會說成暗示的，不就是你們自己聞到風聲後，開始放大解讀的嗎？」認為自己並無拍到任何男性身影，卻仍遭到外界臆測。

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至於爆料對象，宮下玲奈表示「大概知道是誰」，但她並未打算追究，反而將矛頭指向網路上出現的惡意言論，「對於那些在事件中說出傷人話語的人，我絕對不會原諒你們」，她也嚴正否認「被誰包養」，或「對戀情過度付出」等傳聞，最後直言，「大家真的太愛亂講了」，語氣中透露對流言蜚語的厭倦與不滿。

宮下玲奈坦言，目前仍缺乏面對大眾的勇氣，因此決定暫停7月前的所有公開活動，但AV作品仍會持續拍攝。

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