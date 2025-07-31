五月天成許願池 繼F4之後粉絲敲碗：請復活這一團

阿信（前排中）終於圓夢和F4同台了。（資料照，相信音樂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天團五月天屢屢復活傳奇男團，讓F4、Energy都重新翻紅，現在粉絲紛紛敲碗，跑到阿信社群網站許願，拜託五月天復活「飛輪海」，這個消息也迅速登上熱搜。

F4因五月天成功和體（左起）朱孝天、周渝民、吳建豪、言承旭。（翻攝自Threads）

五月天「回到那一天」演唱會於台北大巨蛋站、北京鳥巢站，促成F4成員言承旭、吳建豪、周渝民、朱孝天合體，朱孝天甚至不小心說溜嘴，在直播中證實在為新歌試唱，讓人彷彿又回到《流星花園》時代。

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「5566」小刀（左起）、許孟哲、王仁甫、孫協志、王少偉。（資料照，記者陳奕全攝）

五月天促使Energy合體外，Energy還憑《星期五晚上》奪下金曲獎。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

2014年五月天的「Just Rock It」演唱會也促成亞洲天團「5566」合體；2023年的「諾亞方舟10週年進化無限放大版」演唱會也讓Energy合體，更誇張的是Energy除了合體之外，更重回人氣巔峰，憑著夯曲《星期五晚上》奪下金曲獎最佳年度歌曲獎，成功拿下首座金曲獎座。

網友瘋狂敲碗請五月天復活飛輪海，吳尊（左起）、汪東城、炎亞綸、辰亦儒。（本報資料照）

回頭一看，五月天彷彿真的成為「天團復活者」，粉絲也瘋狂把阿信當作許願池，表示很想看到吳尊、汪東城、辰亦儒、炎亞綸組成的飛輪海能夠重新聚首，這個願望能不能成功，請大家拭目以待。

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