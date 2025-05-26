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三上悠亞穿這樣問「我睫毛好看嗎？」 網全歪樓：這考驗太難了

三上悠亞成功轉型為網紅、藝人。（翻攝自IG）三上悠亞成功轉型為網紅、藝人。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優三上悠亞引退後，成功以網紅、藝人身分發展，即使工作行程滿檔，仍不忘在社群放送「福利畫面」，日前她上傳一段短片，只見她單穿性感黑色蕾絲內衣，火辣身材全被看光，吸引大批網友朝聖。

三上悠亞辣穿黑色蕾絲內衣。（翻攝自IG）三上悠亞辣穿黑色蕾絲內衣。（翻攝自IG）

畫面中，三上悠亞綁起甜美公主頭，身上僅穿著一套黑色蕾絲內衣，大方展現渾圓上圍，深邃事業線一覽無遺，纖細小蠻腰也相當吸睛，一雙水汪汪大眼不時對著放電，下一秒更彎腰貼近鏡頭嘟嘴賣萌，傲人雙峰呼之欲出。

相關新聞： （影）三上悠亞性感內衣照連發 親曝飛韓國加工「這部位」

三上悠亞在文中俏皮寫道，「我的睫毛很漂亮吧？」，雖然她的話題圍繞睫毛，但網友們紛紛歪樓直呼，「哦睫毛，抱歉我沒看到」、「這個問題太難了」、「眼睛不小心被胸部吸引了，真是抱歉～」、「你穿成那樣來講假睫毛的事，視線都被吸引到別的地方，感覺就不太對勁啊」，而這段僅6秒的短片，至今累積超過306萬觀看，顯見三上悠亞從AV界引退，人氣依舊高居不下。

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