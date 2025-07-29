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昔2個月瘦17kg！沈玉琳突送急診 喊陪10歲女兒：得活久一點

沈玉琳今傳出健康亮紅燈。（資料照，記者陳奕全攝）沈玉琳今傳出健康亮紅燈。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳今（29）日傳出健康亮紅燈，被捕捉到出現在三軍總醫院急診室的身影，面色蠟黃爆瘦，還傳出轉進加護病房，而他日前才上節目分享2個月內減重17公斤，沒想到如今身體卻出了狀況。

沈玉琳疑似身體出狀況，不過記者致電沈玉琳老婆芽芽、好友潘若迪等人都未得到回應，沈玉琳助理則說，沈玉琳因身體不適就醫檢查，並無住加護病房。

而回顧他日前在TVBS網路節目《T爆大事件》的訪談，他提到自己在兩個月內成功減重17公斤，全靠168間歇性斷食結合超慢跑，加上嚴格控糖控碳，笑說背後真正的動力是怕「老婆拿遺產去養別人」。

沈玉琳昔在節目《T爆大事件》透露自己兩個月內減重了17公斤。（資料照，TVBS提供）沈玉琳昔在節目《T爆大事件》透露自己兩個月內減重了17公斤。（資料照，TVBS提供）

沈玉琳提到自己曾體重超過80公斤、體脂過高、肝指數亮紅燈，健康狀況令人堪憂。某天在家刷YouTube意外看到「超慢跑」教學影片，讓他決定展開改變。

他也表示：「小孩才10歲，我不能倒下，得活久一點。」但更讓他坐立難安的，是「萬一我不小心沒氣了，老婆可能會帶著我龐大的家產，去養一個男人、組新的家庭！」沈玉琳相當愛妻女，每每受訪都把妻女掛嘴邊，強調自己要維持健康好陪伴女兒長大，如今健康亮紅燈也盼他早日康復。

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