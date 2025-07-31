資深藝人鄒森過世！前妻夏台鳳回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人鄒森（本名鄒忠禮）29日在美國洛杉磯安詳辭世，享壽85歲，對於他過世消息，台藝大證實此事。而他的前妻夏台鳳目前人在上海，今天中午製作人張光斗告知她這消息，才得知前夫鄒森已離世，她說：「祈願他一路好走。」

夏台鳳（圖）目得知前夫鄒森已離世，她說：「祈願他一路好走。」（資料照，記者陳逸寬攝）

夏台鳳1974年在25歲青春年華之際和鄒森結婚，1年後生下兒子鄒少官，不料隨後2人感情出現裂痕，1987年離婚。離婚後，鄒少官一直跟隨著鄒森生活，但和夏台鳳關係一直很好。

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後來夏台鳳1989年和學者何平南再婚，宣布離開娛樂圈，隨丈夫前往美國發展，而這一走就是15年，因為和導演張艾嘉交情深厚，夏台鳳才返台拍攝電影《少女小漁》，如今定居上海。

夏台鳳（右）與兒子鄒少官。（資料照，記者潘少棠攝）

而鄒少官2015年12月因肺癌病逝，年僅40歲就過世，帶給他們白髮人送黑髮人無盡之痛。

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