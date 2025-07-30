不只沈玉琳！猛爆性肝炎奪命超快「5位藝人驚險擦肩死神」

不只沈玉琳（順時針起），陶晶瑩、石英、Gino、林又立以及張棟樑，皆曾因猛爆性肝炎與死神擦肩。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／專題報導〕「荒謬大師」沈玉琳昨（29日）因猛爆性肝炎住進北市三軍總醫院加護病房，他被目擊時面色蠟黃、身形消瘦現身急診室，本身就患有B型肝炎的他，今深夜再傳出病況為猛爆性肝炎引發腦水腫，目前狀態昏迷引發外界震驚與擔憂。事實上，演藝圈當中有5位藝人過去也曾因猛爆性肝炎與死神擦身，當時的驚險經歷令人深感心驚。

【陶晶瑩2度猛爆性肝炎 李李仁陪同送醫痛哭】

請繼續往下閱讀...

陶晶瑩因拚命工作曾2度遭猛爆性肝炎威脅。（本報資料照）

陶晶瑩曾2度遭猛爆性肝炎威脅，第一次發生在事業如日中天的30歲之際，她在與友人的一場聚餐中突感胸口劇痛，突發狀況讓她立即就醫，才發現是致命的猛爆性肝炎，「醫師直接站在我床邊說，妳要死了，知道嗎？」第二次則是在2012年主持《大學生了沒》期間，因連續4天進棚又奔波北京工作，加上中、西藥混著吃，就診後驚見數字飆高，不得不放下錄影回家休養，「李李仁送我去醫院時哭很久，我心想他什麼時候會哭完。」

【石英2001年換肝保命 驚險逃過一劫】

石英2002年5月因猛爆性肝炎呈現重度肝昏迷。（本報資料照）

石英生前早在40歲時便檢查出B型肝炎帶原，但當時他不以為意經常日夜顛倒拍戲，未保養肝臟更沒有定期檢查，直至2002年5月因猛爆性肝炎呈現重度肝昏迷，最後憑藉兒子捐出近6成的肝臟，才讓他及時從鬼門關前撿回一命。換肝後的石英重視養生，不熬夜也定期回診，身體健康也逐漸恢復健康，去年10月以82歲高齡自然老化逝世。

【張棟樑肝指數飆高1800 緊急住院觀察】

張棟樑2009年因肝指數飆高引發猛爆性肝炎住院。（本報資料照）

張棟樑2009年專輯宣傳結束後返馬來西亞陪家人，不料因猛爆性肝炎被送醫急救，當時肝指數（GOT/GPT）竟飆高到1800，然而正常值則為40。原以為只是感冒卻越來越疲累、精神渙散，張棟樑就診後被醫師告知眼睛和皮膚有發黃現象，抽血檢查發現肝臟遭到細菌感染，當下立即住院觀察7至10天，緊急取消所有通告專心休養，也讓粉絲們捏了一大把冷汗。

【林又立極限賽昏倒 體溫達41度確診猛爆性肝炎】

林又立極限賽昏倒時體溫達41度確診猛爆性肝炎。（本報資料照）

林又立2011年參加極限接力賽跑時，因高溫及長時間劇烈運動昏倒，送醫後體溫高達41度且神智不清，被醫師判定為猛爆性肝炎。雖然幸運保住性命，但林又立醒來後面對醫師詢問「妳知道發生了什麼事嗎？」當下不僅說不出話，更只聽懂5個字，甚至認不得親友只說出「你好面熟！」爾後出現記憶力變差、腦霧等明顯後遺症，她自嘲「可能（頭腦）燒壞了！」自此更加重視健康。

【Gino險猛爆性肝炎 醫師警告「確診隨時恐猝死」】

Gino險猛爆性肝炎遭醫師警告「確診隨時恐猝死」。（本報資料照）

Gino也曾與猛爆性肝炎只差一步之遙，早年為衝刺事業同時接拍3部戲和八點檔，直至一次在片場聽見導演說「螢幕顏色調一下，他眼睛黃成這樣！」才驚覺不對勁。Gino就診後被醫師警告「指數差一點點就猛爆性肝炎，猛爆性肝炎只要一確定，你是可能馬上突然就離開了！」這時才決定停工休養，有B型肝炎病史的他更坦言「很怕有命賺，沒命花。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法