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娛樂 日韓

日本22歲AV女優斜槓人生 賣課程竟要價近萬台幣

日本22歲AV女優川越仁子同時也是一名職業廚師。（翻攝自X）日本22歲AV女優川越仁子同時也是一名職業廚師。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本22歲AV女優川越仁子不僅火辣、性感，她還斜槓人生在東京開設料理課程，每張門票竟然高達4萬日圓（約新台幣8400元）。川越仁子很驕傲地說，自己不拍片的時候就會轉換身分變成專業廚師，目前她把自己的工作比例定在AV女優8成、職業廚師2成。

川越仁子身高僅150公分，胸圍則是傲人的D罩杯。（翻攝自X）川越仁子身高僅150公分，胸圍則是傲人的D罩杯。（翻攝自X）

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2024年出道的川越仁子個子嬌小，身高僅150公分，但胸圍卻是傲人的D罩杯，「小隻馬」特色斬獲大批粉絲。在當AV女優之前川越仁子是名義大利餐廳廚師，她之所以堅持當AV女優，主要原因是想吸引男性注意，希望他們看到自己可愛、性感的模樣，而且她的偶像也是成人界的知名人物「三上悠亞」。

川越仁子目前設定自己的工作量為AV女優佔8成，剩下2成時間化身為職業廚師。（翻攝自X）川越仁子目前設定自己的工作量為AV女優佔8成，剩下2成時間化身為職業廚師。（翻攝自X）

川越仁子在社群上透露自己6月19～22日將於東京舉行料理教室課程，共有3個場次，沒想到超熱賣，目前多數位置已經被預訂，僅剩不到10個名額。

川越仁子在當AV女優之前是名職業義大利廚師。（翻攝自X）川越仁子在當AV女優之前是名職業義大利廚師。（翻攝自X）

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