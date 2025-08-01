全球票房不如預期？《梅根2.0》日本取消上映

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂新聞／綜合報導〕目前還在台灣上映中的美國恐怖片《窒友梅根2.0》，日本原訂10月上映，今早卻突然在官方網站及社群媒體發出公告，宣布取消日本的上映計劃，讓許多日本影迷失望又傻眼。

《窒友梅根2.0》回歸計劃在日本喊卡。（UIP提供）

據了解，《窒友梅根2.0》在北美的首週票房表現不佳，僅拿下1020萬美元（約3億多台幣），遠低於首集的3040萬美元（約9億多台幣），等同縮水了2/3，這還不包含海外市場收益低靡的成本預估值，就目前態勢看來，要追上第一集的全球票房1.81億美元（約 54.1億台幣），顯然已不太可能。

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電影公司坦承高估了梅根的吸引力，續集《窒友梅根2.0》不僅將電影風格硬轉為動作片，上映期間更強碰《馴龍高手》真人版、《F1》及《侏羅紀世界：重生》等暑期大片。《窒友梅根》系列幕後製作方的布倫屋影業創辦人傑森布倫日前接受Podcast節目《The Town》專訪時，曾大方談及《窒友梅根2.0》的票房重挫，坦言高估了梅根的吸金力。

《窒友梅根 2.0》在爛番茄開盤分數遠低於首集，根據爛番茄網站資料，續集開盤分數為56%，相比前作（2023年上映）的93% 高分，評價幾乎腰折。

雖然有毒舌影評狠批導演「根本搞不清楚第一集受歡迎的原因」，但仍有不少看過《窒友梅根2.0》的影迷仍給予高度評價，認為該片雖然不符合大家對驚悚片的期待，但能在片中看到梅根向史蒂芬席格學武…，喚起5、6級生的滿滿回憶殺，打戲也算全無冷場。

聽聞《窒友梅根2.0》取消上映計劃的日本影迷們，紛紛在社群媒體上表達了失望，留言寫道：「麼……？」、「不會吧！」、「到底發生了什麼……？」、「只是延期吧！？」、「我本來還挺期待的說。」

對於影迷的失望，電影公司表示，雖然《窒友梅根2.0》在院線市場不如預期，但它或許能在串流市場吸引到更多觀眾，預計將加碼發行Ｒ級「未刪減加長版」，喊話絕對會讓觀眾「爽度」爆表！

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