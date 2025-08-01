全球票房不如預期？《梅根2.0》日本取消上映
林婷婷／核稿編輯
〔娛樂新聞／綜合報導〕目前還在台灣上映中的美國恐怖片《窒友梅根2.0》，日本原訂10月上映，今早卻突然在官方網站及社群媒體發出公告，宣布取消日本的上映計劃，讓許多日本影迷失望又傻眼。
《窒友梅根2.0》回歸計劃在日本喊卡。（UIP提供）
據了解，《窒友梅根2.0》在北美的首週票房表現不佳，僅拿下1020萬美元（約3億多台幣），遠低於首集的3040萬美元（約9億多台幣），等同縮水了2/3，這還不包含海外市場收益低靡的成本預估值，就目前態勢看來，要追上第一集的全球票房1.81億美元（約 54.1億台幣），顯然已不太可能。
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電影公司坦承高估了梅根的吸引力，續集《窒友梅根2.0》不僅將電影風格硬轉為動作片，上映期間更強碰《馴龍高手》真人版、《F1》及《侏羅紀世界：重生》等暑期大片。《窒友梅根》系列幕後製作方的布倫屋影業創辦人傑森布倫日前接受Podcast節目《The Town》專訪時，曾大方談及《窒友梅根2.0》的票房重挫，坦言高估了梅根的吸金力。
《窒友梅根 2.0》在爛番茄開盤分數遠低於首集，根據爛番茄網站資料，續集開盤分數為56%，相比前作（2023年上映）的93% 高分，評價幾乎腰折。
雖然有毒舌影評狠批導演「根本搞不清楚第一集受歡迎的原因」，但仍有不少看過《窒友梅根2.0》的影迷仍給予高度評價，認為該片雖然不符合大家對驚悚片的期待，但能在片中看到梅根向史蒂芬席格學武…，喚起5、6級生的滿滿回憶殺，打戲也算全無冷場。
聽聞《窒友梅根2.0》取消上映計劃的日本影迷們，紛紛在社群媒體上表達了失望，留言寫道：「麼……？」、「不會吧！」、「到底發生了什麼……？」、「只是延期吧！？」、「我本來還挺期待的說。」
對於影迷的失望，電影公司表示，雖然《窒友梅根2.0》在院線市場不如預期，但它或許能在串流市場吸引到更多觀眾，預計將加碼發行Ｒ級「未刪減加長版」，喊話絕對會讓觀眾「爽度」爆表！
『M3GAN／ミーガン 2.0』劇場公開中止のお知らせ— 映画『M3GAN／ミーガン 2.0』公式 （@m3gan_JP） August 1, 2025
10月10日（金）に日本劇場公開を予定しておりました『M3GAN／ミーガン 2.0』につきまして、劇場公開を中止することを決定いたしましたのでお知らせいたします。
日頃のご支援に感謝申し上げるとともに、ご理解のほどお願い申し上げます。 pic.twitter.com/C9ivXNRaLM
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