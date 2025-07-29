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歐弟再婚不滿1年 驚傳婚變夫妻早沒同住

歐弟再婚不滿1年 驚傳婚變夫妻早沒同住歐弟驚傳婚姻觸礁。（資料照，記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「歐弟」歐漢聲2021年與第一任妻子鄭雲燦結束7年婚姻，去年5月身邊出現挺5個月孕肚女子，他大方認愛透露3女兒即將到來，他非常開心，正和家人們一起分享這份小幸福，因再婚妻是圈外人，歐弟很少談論另一半，2人同年8月登記結婚，沒想到才過不到1年，今（29）日爆出婚婚觸礁。

據了解，去年8月歐弟再婚後不久，疑因夫妻生活關係大相逕庭，短短結婚幾周後2人就沒再同住，傳聞他住的社區鄰居也都知悉2人貌合神離，更有一說，有鄰居常聽到歐弟家裡傳出爭吵，引起鄰居間竊竊私語議論紛紛，之後就很少看到歐弟和老婆同進出。

而歐弟對於再婚相當低調，也不願談論太多另一半細節，更沒透露與再婚老婆交往時間，去年新節目記者會，歐弟在現場支支吾吾擔心講太多私事，會讓節目會失焦，但被問到得知有了寶寶心情，他笑了笑說：「原本就有計畫，因為身體很強壯，一切都很安好。」無奈竟傳婚變。

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