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不得了！金牌得主蕭煌奇柔道又贏了 加碼「摔教練」

蕭煌奇換上柔道服，對戰同時也是柔道比賽冠軍的大學生，最後再次由蕭煌奇獲勝。（記者王文麟攝）蕭煌奇換上柔道服，對戰同時也是柔道比賽冠軍的大學生，最後再次由蕭煌奇獲勝。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇今（31日）晚在台北流行音樂中心舉辦最終場「朋友你現在好嗎？」演唱會，前陣子他才在世壯運贏得柔道金牌，今晚在北流重現英姿，贏得全場歌迷掌聲。

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蕭煌奇換上柔道服，對戰同時也是柔道比賽冠軍的大學生，最後再次由蕭煌奇獲勝。（記者王文麟攝）蕭煌奇換上柔道服，對戰同時也是柔道比賽冠軍的大學生，最後再次由蕭煌奇獲勝。（記者王文麟攝）

今晚在演唱會尾聲，蕭煌奇除了首唱新歌《你攏無咧看》，更重現柔道英姿，在安可演唱《摔出一個夢》時，升降台突然出現裁判，他當場換上柔道服，對戰來自台北板橋，同時也是柔道比賽冠軍的大學生，最後再次由蕭煌奇獲勝。

蕭煌奇換上柔道服，對戰同時也是柔道比賽冠軍的大學生，最後再次由蕭煌奇獲勝。（記者王文麟攝）蕭煌奇換上柔道服，對戰同時也是柔道比賽冠軍的大學生，最後再次由蕭煌奇獲勝。（記者王文麟攝）

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調皮的蕭煌奇贏了比賽，突然喊出「加碼摔教練」。（記者王文麟攝）調皮的蕭煌奇贏了比賽，突然喊出「加碼摔教練」。（記者王文麟攝）

調皮的蕭煌奇贏了比賽，突然喊出「加碼摔教練」，真的把教練摔倒，開玩笑說：「可以多領500塊。」但摔完又要繼續唱歌，蕭煌奇有點累，脫口說：「下次在小巨蛋不要再摔這個。」提前暴雷有計畫再站上小巨蛋開唱。

調皮的蕭煌奇贏了比賽，突然喊出「加碼摔教練」。（記者王文麟攝）調皮的蕭煌奇贏了比賽，突然喊出「加碼摔教練」。（記者王文麟攝）

蕭煌奇也談到自己開唱特殊狀況：「沒有大字報、沒有提詞機，全世界最勇的就是蕭煌奇！我記憶這麼好，好像只有張學友、陳奕迅、羅大佑、伍佰老師不用看字幕，我也不想要看，我懶得看，我也沒辦法看呀！」逗笑歌迷。今晚蕭煌奇心情很好，最後還加碼開放歌迷點歌。

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