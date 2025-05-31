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兒子判刑後羅時豐首露面竟變「小粉紅」 怨蕭煌奇「欺侮老人」

蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」今（31日）晚在台北流行音樂中心舉辦最終場，歷時近3年的巡演要劃下句點，今晚邀來羅時豐擔任嘉賓，為演唱會掀起高潮，兩人互動逗趣，笑翻全場。

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蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

羅時豐兒子前年與友人涉嫌圍毆胡姓男子並搶走手機，今年4月下旬被判刑6月，可易科罰金。面對兒子判刑後，羅時豐今晚首在大型活動上現身，擔任蕭煌奇嘉賓，兩人合唱《細妹按靚》、《寶島曼波》、《墓仔埔也敢去》等組曲，蕭煌奇一直激羅時豐飆高音，羅時豐忍不住抱怨：「欺負我老人，我快60了。」

蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

不料蕭煌奇回說：「羅大哥看不出來快60，有肌肉又很瘦。」羅時豐笑說：「你看得到喔？」另外羅時豐今晚穿上一身粉紅秀服，談到：「服裝設計師說幫我找一套華麗一點的衣服，我說這樣會不會喧賓奪主？設計師說：『反正蕭老師也看不到。』」蕭煌奇不但不介意，還開玩笑說：「反正我『目中無人』。」

蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）蕭煌奇舉辦演唱會，羅時豐擔任嘉賓。（記者王文麟攝）

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