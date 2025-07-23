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娛樂 最新消息

莊凱勛表態護台灣！籲投票嗆爆「垃圾不要也罷」炸裂全場

〔記者邱奕欽／台北報導〕台劇《零日攻擊》昨在台北盛大舉辦首映會，莊凱勛、Janet、杜汶澤、連俞涵全員到齊造勢，戲中聚焦中國侵台議題，一開播就挑戰禁忌話題。眼下大罷免進入最後倒數，莊凱勛今（23日）深夜罕見以政治語言發文喊話「家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！」呼籲台灣人7月26日務必出門投票，守住自由，氣勢如同戲裡的臨戰狀態，直接炸裂全場。

莊凱勛呼籲台灣人7月26日務必出門投票。（翻攝自臉書）莊凱勛呼籲台灣人7月26日務必出門投票。（翻攝自臉書）

隨著7月26日大罷免在即，莊凱勛深夜罕見在社群喊話，「當你還有得選的時候，不要忘記，這塊土地是如何步履蹣跚、如何千瘡百孔才走到今天，這塊土地如何步履蹣跚、如何千瘡百孔才走到今天，台灣…母親的名字！美麗的名字！每一寸的自由都得來不易，拜託！…珍惜她、愛護她，然後用你的選票讓她能夠持續飄揚著自由的氣息！」

「家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！」為了下一代，莊凱勛盼台灣人民7月26日共同挺身出來投票，網友們見狀紛紛盛讚「謝謝你願意一起守護孕育我們的這片土地」、「好帥⋯怎麼能有演員這麼會演戲又這麼帥」、「好感人的一段話，謝謝你！」戲外火力全開，戲內《零日攻擊》標榜「首部模擬台海戰爭劇」，劇情預測中國突襲台灣24小時內的全局動態，營造出迫切危機感，影視與政治交織激盪讓這齣劇話題未演先轟動。

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