歌手李恕權726返台投票 愛女李可心國際發聲立場鮮明

李恕權20日在臉書發聲表示26日大罷免將返台投票。（翻攝自李恕權臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕67歲「蚱蜢王子」資深歌手李恕權闊別台灣歌壇多年，1983年曾以一曲《迴》走紅，20日在臉書發聲表示26日大罷免將返台投票，他用堅定語氣說：「台灣是這塊土地上每個人無數年來努力的結晶，值得珍惜。」其實，李恕權愛女李可心是台美觀測站成員，也常在國際替台灣發聲。

李恕權女兒李可心被翻出在國際上為台灣發聲影片，立場鮮明的她吸引數千人按讚。李可心是知名台派青年意見領袖，就讀世新大學新聞系期間，在大四那年出書，目前任職台美觀測站，用個人力量發掘台灣在國際上關鍵價值，經常看她公開發表個人論點。

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李恕權和女兒李可心感情深厚。（翻攝自IG）

李可心曾說：「我們（指台灣）的價值，還有我們的國際地位，絕對是我們可以自己去爭取的。」對於父親李恕權，李可心在受訪時表示：「我覺得我爸很可愛，當他女兒很好，很驕傲耶！」

李恕權是在20日上午透過臉書發文表示，7月26將返台投票：「因為這裡，我們有權力選擇自己的未來，表達自己的意見並受到保護；這是一個美好溫馨的社會，縱然選前激烈，選後我們永遠是一家人，這，值得我們每一個人來悍衛它！」

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