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AV新人集主播、人妻、美乳於一身 達人讚「教科書等級」

AV新人月乃ことね（月乃琴音）是一名人妻主播。（翻攝自劇照）AV新人月乃ことね（月乃琴音）是一名人妻主播。（翻攝自劇照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV「人妻片商」KANBi推出一位新人月乃ことね（月乃琴音），這位30歲的美女，除了美麗的臉蛋以及姣好身材外，她不僅「已婚」，在踏入暗黑界之前甚至是地方電視台的主播！穿著衣服的她看起來既專業又有氣質，不過在褪下外衣後，她的身材讓身為AV達人的一劍浣春秋都大讚「只有兩個字能形容，就是『火辣』！」

令人好奇的是，月乃琴音明明有另一半，也有一份相當體面的工作，為何選擇成為一名AV女優呢？達人解答，「30歲，這是女性最可口也需求量最大的時候，但月乃琴音的老公回家卻是百般推託不肯在床上履行夫妻的義務」，於是她抗拒不了慾望的驅使，決定下海拍攝AV。

褪下外衣的月乃琴音擁有姣好的身材。（翻攝自劇照）褪下外衣的月乃琴音擁有姣好的身材。（翻攝自劇照）

一劍浣春秋補充，雖然月乃琴音的酥胸尺寸並不算大，不過形狀非常好看，可以稱得上是「教科書等級」了，還能與「一億日圓的肉體」百田光稀並駕齊驅！由於身材火辣，月乃琴音還在作品中穿上內衣、睡衣搭配手銬及細高根鞋等各種性感裝扮。最後，達人提醒螢幕前的各位老司機「最好多準備一點衛生紙」唷。

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