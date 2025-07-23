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返台投票被指責多管閒事 李恕權不忍了再發聲

李恕權20日在臉書發文表示26日大罷免將返台投票。（翻攝自李恕權臉書）李恕權20日在臉書發文表示26日大罷免將返台投票。（翻攝自李恕權臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕67歲「蚱蜢王子」李恕權1983年以一曲《迴》走紅歌壇，獨特舞台魅力受封「蚱蜢王子」，20日在臉書發文表示26日將返台投票，並用堅定語氣說：「台灣是這塊土地上每個人無數年來努力的結晶，值得珍惜。」稍早李恕權再發聲，表示永遠記得母親曾講過的話：「孩子，你住在哪，就應該為那裡的人服務！」

今（23）日中午，李恕權發文表示民主制度效率低但有一個特質，它能在錯誤中不斷的制衡，具有自我修復調解的能力，他說：「獨裁威權效率高，但代價更高；背後的邪惡，歷史以來都是用偉大的建設來掩飾；希特勒、日本，最後均付上最高的代價，卻由全民買單。」

李恕權說，政黨輪替是台灣藍綠前輩共同努力下，得來不易的家寶，也改變千年來的帝制，讓資源能更平均分配，今已讓全世界讚賞佩服，他認為選舉過後，大家都累了，沒人想罷免，26日點燃全民怒火，只有一個原因，很多人受到外力因素，出賣主權，在萬不得以下，人民使出憲法所授予的最後防線，挽救國家主權。
對於26日投票無論結果如何，李恕權給以下建議：
一、罷免方：請多給彼此一些包容，因為每個人的成長與背景都不同。

二、被罷免方：希望能多看到自己的錯誤，勇於面對，反省改進。

李恕權同時表示，最近受很多人指責多管閒事，「但母親曾講過：孩子，你住在哪，就應該為那裡的人服務！」

20日上午，李恕權打破沉默在臉書發文表示26將返台投票，他說：「因為這裡，我們有權力選擇自己的未來，表達自己的意見並受到保護；這是一個美好溫馨的社會，縱然選前激烈，選後我們永遠是一家人，這，值得我們每一個人來悍衛它！」

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