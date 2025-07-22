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志祺七七開嗆「好大的官威」！公開表態支持罷免王鴻薇

百萬網紅志祺七七。（資料照）百萬網紅志祺七七。（資料照）

〔記者胡御柔／台北報導〕本週六即將舉行大罷免投票，共計24位國民黨立委與一位市長面臨考驗。隨著投票日逼近，各界紛紛表態，就連百萬訂閱的網紅「志祺七七」也罕見發文，公開支持罷免台北市立委王鴻薇。

志祺七七昨（21）日晚間在社群平台發出貼文「那些年我們被王鴻薇抹黑的鬧劇」，點名王鴻薇在過去的一場記者會中，曾指控某電視台以4,800萬元政府標案中「拿走了94%」，進而牽連到志祺七七本人，稱其「是親綠網紅、與該台合作、靠標案養活團隊」。

對此，志祺七七嚴正駁斥，認為相關說法荒謬至極，並列出三點澄清：

1. 我們公司 50 人，光人事成本七年下來至少兩三億，2,700 萬是多是少見仁見智，但絕對養不起大家。
2. 這之中，包含了各顏色的縣市政府、中央部會，像是台北、新北我們都有合作過，並非只接民進黨執政的案子。
3. 最好笑的是他用來起頭的那個 4,800 萬案子：我們根本就沒接。

他更痛批：「這些資料三分鐘就能查到，但面對事實，某些立委卻選擇用輕蔑態度抹黑別人，砸完一坨屎就走，讓我們首次體會到什麼叫做『好大的官威』。」

文章最後，他語帶諷刺寫道：「我不知道您會不會被罷免，但7月26日我一定會去投票，表達我對您的敬意。謝謝您，王鴻薇大立委。感恩惜福！謝謝指教！」

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