53歲朱茵真空上陣洩春光？ 強燈照射上衣變半透明  

朱茵近日出席活動，傲人雙峰再成話題焦點。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕90年代香港女神、現年53歲港星朱茵，近日出席公開被疑真空上陣，消息一出令粉絲極為驚訝，指她過往豐滿上圍幾已完全下垂，不明白為何要在這場合如此性感。

港媒報導，近日朱茵出席廣東深圳某晚宴活動，當天她身穿一件白色疑似麻質短袖線衫，面對現場眾多記者，朱茵始終笑容滿面，她妝容化得恰到好處，頭髮紮起更顯得年輕，樣貌甜美引來大批民眾圍觀，記者和粉絲也瘋狂拍照。

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她是90年代香港女神。（香港星島日報）

不料在現場強烈燈光照攝下，朱茵身穿白上衣被射穿呈現半透明狀，港媒現場觀察，她上圍比平時更加豐滿，震懾全場，但有民眾懷疑她當天真空上陣，卻也酸她雙峰儘管更加「胸前偉大」，但明顯有下垂跡象。

而朱茵激凸在網路也引發熱烈討論，有網友不明白為何她不穿內衣：「太不適合朱茵形象了，不是一味的大就叫好看的，而且為什麽她要真空上陣？」、「身型怪怪」、「怪異的雙峰」、「大都會下垂，小胸部想下垂都沒有機會」。

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