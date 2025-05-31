出運啦！蕭煌奇拿柔道金牌後首登台打鼓 奪冠內幕全抖出

蕭煌奇在台北流行音樂中心舉辦出道20週年演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇日前才在世壯運帕拉柔道男子90公斤級賽事，勇奪金牌，今（31日）端午節，他在台北流行音樂中心舉辦出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」台北最終站，一開場演唱《出運啦》就秀出打鼓技藝，之後又吹薩克斯風，讓全場驚呼他實在太多才多藝了。

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演唱會上蕭煌奇還彈吉他演唱金曲歌后黃妃的歌曲《追追追》，另外也唱了彭佳慧的《大齡女子》、黃小琥的《沒那麼簡單》等歌曲，讓歌迷聽到不同的味道，由於這些都是他的創作，他笑說這兩首歌讓他賺很多版稅。

蕭煌奇在台北流行音樂中心舉辦出道20週年演唱會。（記者王文麟攝）

今晚演唱會上蕭煌奇和在一起30年的視障朋友所組成的「全方位樂團」共同演出，沒想到團員大爆料，有團員說：「蕭煌奇的幽默來自小時候對我的捉弄。」

蕭煌奇在台北流行音樂中心舉辦出道20週年演唱會。（記者王文麟攝）

另外貝斯手就是在世壯運柔道賽被蕭煌奇打敗的銀牌得主，蕭煌奇開玩笑自爆：「他一定要讓我啊，不然現在怎麼會在台上，之後還有三、四十年要一起工作，我能拿金牌是他讓我的。」開玩笑說，貝斯手為了保住工作才把金牌讓給他。

蕭煌奇在台北流行音樂中心舉辦出道20週年演唱會。（記者王文麟攝）

蕭煌奇感性說，以前和這些團員住在5樓公寓，「大家慢慢一樓一樓下去叫車，參加每次表演。」直呼最近比較幸福了，「那麼多人幫忙，才能站在舞台上表演，謝謝團員一起打拼，才有機會演出。」

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