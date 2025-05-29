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娛樂 最新消息

律師李怡貞不忍了！再拋「啦啦隊小三」11點身分線索

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞日前在節目上談到，有位現役啦啦隊女神介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，並提供多項線索，引外界瘋猜。對此，她稍早再度於臉書公布11項身分線索。

李怡貞一口氣列11點身分線索。（翻攝自臉書）李怡貞一口氣列11點身分線索。（翻攝自臉書）

相關新聞：啦啦隊爆墮胎當小三！樂天多位女孩遭點名 球團回應了

李怡貞在臉書發文表示，「公眾人物破壞別人家庭應該不叫隱私，你們用招用話術逼我刪去法或是認證法逼出真名，才叫揭露我的隱私捏，尊重一下捏，阿捏知道嗎？」強調其他消息一律與她無關，只認自己親口說的話，接著便透露該啦啦隊女孩的身分線索，「曾經或或目前在樂X球團、長髮、形象甜美可愛、身高不足160公分、知名度高、廁所唱歌直播、遊艇也去坐、流產藥丟家裡、家裡曬內褲、曾同框林襄以及登上吳宗憲與小S（徐熙娣）節目及《11點熱吵店》、帶寵物偷偷侵門踏戶造成未成年子女過敏」

相關新聞：4位啦啦隊女孩否認「當小三」有人說謊？ 律師李怡貞這樣說

自李怡貞在節目爆料的片段曝光後，引起不少網友推測該名小三的真實身分，禾羽、琳妲、孟潔、艾融都接連被網友點名，隨即也都發聲否認。事件越演越烈，樂天球團也回應表示，「針對這兩天節目名單的各種臆測與討論，已對女孩們的日常生活與工作狀態造成困擾。球團在此統一回應，也懇請大家適度給予空間，再麻煩大家了。球團尊重每位女孩的私人生活與交友情況，有關近期對於樂天女孩成員的揣測與指控，球團不予評論並呼籲外界尊重個人隱私，謝謝各界關心。」

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