啦啦隊爆墮胎當小三！樂天多位女孩遭點名 球團回應了

禾羽（左起）、琳妲、孟潔和艾融皆出面駁斥。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕律師李怡貞近日登上節目踢爆，一名啦啦隊女孩與富商人夫有不正當關係還懷孕墮胎，線索包括女方是現役啦啦隊員、曾或現為樂天女孩等，引起網友瘋狂猜測。此事讓不少女孩遭波及，目前禾羽、琳妲、孟潔和艾融等人已出面駁斥。對此，樂天桃猿也發出聲明。

樂天球團回應：「針對這兩天節目名單的各種臆測與討論，已對女孩們的日常生活與工作狀態造成困擾。球團在此統一回應，也懇請大家適度給予空間，再麻煩大家了。球團尊重每位女孩的私人生活與交友情況，有關近期對於樂天女孩成員的揣測與指控，球團不予評論並呼籲外界尊重個人隱私，謝謝各界關心。」

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李怡貞在節目上提供多個線索，包含女方是現役啦啦隊員、曾或現為樂天女孩、身高不到160公分、形象甜美可愛、林襄一定認識等。事後她也在社群加碼爆料，富商和原配的小孩對寵物毛髮嚴重過敏，而這名小三侵門踏戶還留下足跡，導致孩子回家大過敏，這不僅曝光啦啦隊小三的惡毒行徑，也無意間透露「有養寵物」的線索。至於是否真有其人，還有待釐清。

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