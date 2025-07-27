罷免藍委徐巧芯失敗 杜汶澤首發聲

杜汶澤26日完成罷免立委投票，他身上還穿著印有「台灣」字樣T恤，po文後短短一小時，已有1.7萬人按讚。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星杜汶澤移居台灣在2022年取得身分證，戶籍在台北市松山區的他，26日完成罷免立委投票權利，結果出爐雖同意票數達25%門檻卻未超過不同意票數，國民黨立委徐巧芯保住工作，杜汶澤也隨即發聲表示：「勝敗乃兵家常事。」

杜汶澤昨晚緊盯開票過程，得知結果不樂觀後，他先在IG限動發文表示：「世事不盡如人意？先吃飽再說！」接著又分享晚間菜單，隨後安慰說：「勝敗乃兵家常事，不為敵人哀愁、捱餓，才是生命的鬥士。」

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杜汶澤近日在描述台海發生戰事的劇集《零日攻擊》詮釋中共派來間諜，戲分吃重，他在首映會提到：「台灣人很多都不喜歡政治，因為每天吵吵鬧鬧，讓人覺得好煩；但一旦說到戰爭這個議題，內心的恐懼和不安都會從心底浮上來。不管怎麼樣，總之不能逃避，當然如何去面對，就是自己的選擇。」

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