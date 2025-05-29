4位啦啦隊女孩否認「當小三」有人說謊？ 律師李怡貞這樣說

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞近日登上節目踢爆，一名啦啦隊女孩與富商人夫有不正當關係，還傳出懷孕墮胎，並提供多個線索，引起網友瘋狂猜測，讓不少人遭波及，目前已有4位女孩駁斥指控，其中包括禾羽、琳妲、孟潔、艾融。對此，李怡貞再次PO文發聲，被問及出面否認的女孩之中是否有人說謊？她也給出答案。

啦啦隊女孩禾羽（左起）、琳妲、孟潔和艾融否認當小三指控。（翻攝自IG）

李怡貞在節目上提供多個線索，包含女方是現役啦啦隊員、曾或現為「樂天女孩」、身高不到160公分、形象甜美可愛、林襄一定認識等。事後，她也在社群加碼爆料，富商和原配的小孩對寵物毛髮嚴重過敏，而這名小三侵門踏戶還留下足跡，導致孩子回家大過敏，這不僅曝光啦啦隊小三的惡毒行徑，也無意間透露「有養寵物」的線索。

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網友紛紛當起偵探，按著線索點名4位啦啦隊女孩，包括禾羽、琳妲、孟潔和艾融，不過，她們皆發聲否認指控。禾羽率先否認，「不是我，跟我完全無關。如果有疑慮，歡迎查證，不要拿猜測當事實」；琳妲反駁，自己若有富商男友，就不用賣內衣褲，並反擊「台灣造謠言論好簡單喔，真是的」；艾融則說，「不要隨意投射」；孟潔呼籲李怡貞，直接說出人名，影射造成很多人的困擾及被誤會。



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李怡貞昨（28日）晚在臉書發文直言，「如果是被誤會，妳會覺得很無辜」，並喊話小三，「妳該做的事情是繼續做好自己的事，靠自己的實力跟努力，未來不要因為看到人夫富可敵國，就恣意插足別人的婚姻」。她也說，如果不是誤會，就不要多話不要假裝生氣，不要在那邊繼續假裝傻白甜賣笑找下家。

該貼文相當耐人尋味，立刻引起熱議，有網友相當好奇是否在暗示，否認的女孩之中有人說謊？對此，李怡貞回應，「我沒有這麼說喔，但是否認就否認，遷怒我是⋯⋯別人看了會怎麼想呢？」

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