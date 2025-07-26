Coldplay抓姦超狂展開 Astronomer請「主唱前妻」小辣椒當發言人

安迪拜倫與同事偷情，在Coldplay演唱會被意外抓包（翻攝自TikTok）



葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國搖滾天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，鏡頭意外捕捉到科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫（Andy Byron）擁抱著女同事，引起輿論譁然，安迪拜倫事後也因此下台。沒想到，Astronomer趁著熱度，竟請來Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）的前妻葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）作為發言人，引起網友熱議。

Astronomer邀請葛妮絲派特洛當臨時發言人。（翻攝自YT）

Astronomer今（26）日在YouTube頻道上傳一則1分鐘的影片，不過畫面中竟顯示Coldplay主唱克里斯馬汀的前妻、美國女演員「小辣椒」葛妮絲派特洛，她表示已接受Astronomer聘僱為臨時發言人，並介紹起公司的主要業務及宣傳9月份的活動，最後更自嘲：「我們將回歸我們最擅長的領域，為客戶提供改變遊戲規則的成果。感謝您對Astronomer的關注」。不少網友紛紛大讚公司處理危機的方式。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法