被點名暗助金賽綸證人！元斌經紀公司急發聲打臉：不認識

元斌（左）表示未曾見過金賽綸（右）事件的爆料者。（翻攝自YT、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國已故女星金賽綸與男星金秀賢的風波燒不停，日前金賽綸家屬委託律師、YT「橫豎研究所」金世義二度開記者會，公開金賽綸生前錄音檔，並點名曾和金賽綸合作《大叔》的男星元斌曾暗中出手相助。對此，元斌的經紀公司回應「與此事並無任何關聯」。

相關新聞：YTR李鎮浩聲援金秀賢 駁金賽綸家屬音檔：新型犯罪

請繼續往下閱讀...

記者會中，金世義播出金賽綸與友人的對話錄音，內容提及她早在國中二年級時就與金秀賢發生關係。金賽綸家屬代表律師也指出，提供音檔的爆料者A某在美國遭到不明人士襲擊，生命一度陷入危險。A某的妻子更透露，一家人長期遭受匿名威脅，並親口感謝元斌在此事件中給予極大幫助，「起初我不知道元斌是誰，也不知道他在韓國這麼有名，但看到他所做的事後才知道，他那份低調的人性，對我們來說意義非凡，真心感謝您。」

相關新聞：金秀賢劈腿金賽綸？疑手握多名女子性愛照 還嘲笑對方有「XX味」

不過，元斌所屬經紀公司Eden9 Entertainment於今（9）日發聲否認相關說法，強調「我們並不認識該名爆料者及其妻子，除了前往弔唁金賽綸、表達對故人的哀悼外，與此事並無任何關聯」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法