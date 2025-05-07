YTR李鎮浩聲援金秀賢 駁金賽綸家屬音檔：新型犯罪

金秀賢（左）和金賽綸感情風波未停。（翻攝自Naver）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸家屬今（7）二度委託律師、橫豎研究所開記者會，透過錄音檔直指金秀賢和未成年金賽綸「發生關係」；稍早，前娛樂記者、YTR李鎮浩正面反駁金賽綸家屬公開的資料，直指是一種利用AI變造的「新型犯罪」。

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李鎮浩直言，「早已掌握這次『橫豎』金世義會公開的內容。」特別點名這次爭議核心人物為所謂的「紐澤西詐騙犯」。

李鎮浩說：「此人透過『語音詐騙』等手法騙取金錢的詐騙集團成員，曾在4月5日以『Kevin Oh』名義向我提供爆料；經查證後發現，這位紐澤西詐騙犯不僅使用『Carl』等化名，還頻繁更換職業，以便進行詐騙行為。」

李鎮浩也聲稱，已收到技術分析結果，指出橫豎公開的通話錄音檔就是透過「AI合成」技術所製作，再由第三者，即紐澤西詐騙犯，加入自己的聲音與背景雜音製成的。另外這份「金賽綸錄音檔」並非今年1月，而是在4月後才製作完成。

最後，李鎮浩也指出，金世義公開爆料者「被襲照片」同樣有問題：「那是只要用Google搜尋就能找到的圖片，甚至是4年前、10年前的照片。」

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