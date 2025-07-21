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娛樂 最新消息

樂天女孩將登上美國3大球場 創啦啦隊外交紀錄成台灣之光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國職棒大聯盟今年夏天將迎來台灣的超強應援風暴！樂天桃猿所屬啦啦隊「樂天女孩」宣布即將遠赴美國，接連征戰運動家、華盛頓國民與匹茲堡海盜三支球隊的「台灣日」活動，不僅打破歷年紀錄，更一舉成為史上參與場次最多的台灣啦啦隊代表，氣勢驚人。

職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」。（資料照，記者陳志曲攝）職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」。（資料照，記者陳志曲攝）

從8月底起，樂天女孩將於奧克蘭運動家主場正式起跑，不僅會帶來最道地的台式應援，現場更將上演熱力四射的舞蹈秀，要讓美國球迷親眼見識「台灣啦啦隊」的魅力指數有多高。沿路她們也將走訪僑界、參與主題活動，成為最閃耀的「台灣應援外交大使」。

除了奧克蘭，行程還將前進首都華府參加國民隊主場的「台灣日」活動，讓滿場觀眾感受台灣女孩的青春與自信。而壓軸場則是匹茲堡海盜主場，樂天女孩不僅會應援到最後一刻，還有機會與效力於匹茲堡海盜的台灣選手鄭宗哲同框，讓球迷期待值拉滿！

這趟旅程不只是為球賽助陣，更是一場跨國文化交流的精彩演出。從台灣出發，樂天女孩將用一支舞、一句加油，讓世界看到熱情無敵的應援魂，為台灣爭光的同時，也寫下啦啦隊外交的新篇章。

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