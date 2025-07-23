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娛樂 最新消息

羅大佑表態賴皮罷免 曹興誠高分貝反擊

羅大佑21日在鄧雨賢誕辰日，數位發行全新EP《季春四望夜雨愁》。（大右音樂提供）羅大佑21日在鄧雨賢誕辰日，數位發行全新EP《季春四望夜雨愁》。（大右音樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕726大罷免投票在即，不少名人紛紛表態，「華語音樂教父」羅大佑22日在專訪中表示，大罷免不是政治是賴皮罷免，「這要大破功才行」，引發熱議。

今（23）日透早6點左右，罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人、聯電前董事長曹興誠在臉書發文表示很敬重羅大佑，也很喜歡他的歌才發文解釋大罷免緣由，他說，國民黨說這次大罷免是民進黨「選輸了」，所以耍賴皮「翻桌」，「這不是事實。」

曹興誠表示，去年總統大選，賴清德贏了，沒有輸，立委得票，民進黨為11,077,338票，超過國民黨的10,166,509票，所以就票數來說，也沒有輸，「可惜因為票票不等值，所以民進黨立委席次比國民黨少了一席。」並說民進黨很能接受這個情況，所以主張「當家不鬧事」，一直不贊成大罷免，根本就沒有什麼「民進黨選輸了翻桌」這種事。

聯電前董事長曹興誠。（翻攝自曹興誠臉書）聯電前董事長曹興誠。（翻攝自曹興誠臉書）

曹興誠說，大罷免絕對是由各地志工們自動發起的，開始跟民進黨完全無關，至於志工為什麼會發起大罷免？他說，因為立法院現在變成了獨裁的打架院，國民黨立院總召傅崐萁提什麼案子，居然可以事先不讓其他立委知道內容，就直接強行表決，變成法律。

發文中，曹興誠認為立法院院長、副院長都是國民黨，佔了位置，卻不維持秩序，讓立法院變成打架院，當然要負主要責任，「國民黨仗著人多，完全不守議事規則，被罷免，應該也是剛好而已。」

「大罷免千萬不能讓它破功，否則台灣的民主自由就破功了」，曹興誠最後高呼：「天佑台灣！」

曹興誠臉書全文：

昨天在網上看到羅大佑先生說，這次罷免是「賴皮罷免」，應該讓它「大破功」。
我一向很敬重羅先生，也很喜歡他的歌；所以我想向羅先生解釋一下這次大罷免的緣由。
國民黨說這次大罷免是民進黨「選輸了」，所以耍賴皮「翻桌」；這不是事實。
去年總統大選，賴清德贏了，沒有輸。立委得票，民進黨為11,077,338票，超過國民黨的
10,166,509票，所以就票數來說，也沒有輸。可惜因為票票不等值，所以民進黨立委席次比國民黨少了一席。
民進黨很能接受這個情況，所以他們主張「當家不鬧事」，一直不贊成大罷免，根本就沒有什麼「民進黨選輸了翻桌」這種事。
大罷免絕對是由各地志工們自動發起的，開始跟民進黨完全無關。
志工為什麼會發起大罷免？因為立法院現在變成了獨裁的打架院。傳琨萁提什麼案子，居然可以事先不讓其他立委知道內容，就直接強行表決，變成法律。民進黨不同意，就揍他們。
這樣通過的法律，完全缺乏「程序正義」，當然不具備公信力。如果台灣未來法律都不具公信力，老百姓很難去遵守，台灣就會走向混亂，民主的基礎就為之破壞。
我們可以合理懷疑，這正是中共想要的。在攻台之前，先亂台。
我們也可以合理懷疑，這就是傅琨萁去年四月一上任，就帶了國民黨立委去北京和王滬寧開會的目的。
馬英九曾經說，罷免不一定要證明對方犯罪，我們只要不再信任他們，就可以罷免他們。
國民黨去密會敵酋的曖昧行為，失去了民眾的信任，所以面臨罷免。
除了信任，另外一個罷免的理由，就是「公道」。
公務員應該努力公務，不可以吵架罵人，這是「公道」。立法委員也是公務員，不好好研究法案，天天打架罵人，就該罷免，也是公道。尤其像徐巧芯這種故意罵人、咬人、踢人的爛咖，每年要花掉我們一千萬的納稅錢，非常不公道。
國民黨會說，民進黨也打架，也該被罷免，沒錯。問題是國民黨找不到人來聯署，罷不成任何民進黨立委，所以變成 31 : 0。
自己想罷別人罷不成，就說罷免是「惡罷」，那就是賴皮，就是翻桌。自己翻桌，還要說是賴清德翻桌，那就是混淆視聽，愚弄百姓。
國民黨說，誰叫你姓賴，不賴你賴誰？
還有一點，立法院院長、副院長都是國民黨；佔了位置，卻不維持秩序，讓立法院變成打架院，當然要負主要責任。國民黨仗著人多，完全不守議事規則，被罷免，應該也是剛好而已。
以上說明，不知道羅先生同不同意？
大罷免千萬不能讓它破功，否則台灣的民主自由就破功了。
天佑台灣！
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