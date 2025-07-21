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劉宇寧不忍了 唱《飄洋過海來看你》竟藏滿滿愧疚

劉宇寧從深圳啟動2025巡迴演唱會，別具深意。（翻攝自臉書）劉宇寧從深圳啟動2025巡迴演唱會，別具深意。（翻攝自臉書）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者娛樂頻道／綜合報導〕被封為「人間爭氣機」的劉宇寧2025巡迴演唱會7月19日從深圳起跑，接連兩人在風雨中開唱，演唱會座無虛席展現了他逆天的人氣，演唱會中途開啟直播告白粉絲演唱「想你了」，演唱會後帶妝直播也揭露他唱唱《飄洋過海來看你》特別有感觸，對於粉絲力挺他的演唱會充滿感激、不捨與愧疚。

劉宇寧演唱會後直播，道出唱《飄洋過海來看你》感觸特別深。（翻攝自臉書）劉宇寧演唱會後直播，道出唱《飄洋過海來看你》感觸特別深。（翻攝自臉書）

其實劉宇寧在第一場演唱會開頭就感慨說，深圳對他來說是充滿回憶的城市，十多年前第一次打工就來深圳，只有800塊錢月薪，沒想到十多年後，來深圳開演唱會。

自認平凡的劉宇寧在直播中表示，不好意思讓粉絲破費了，因為他深知看演唱會不只是票錢，還有餐費、交通費，所以他每次唱到《飄洋過海來看你》的歌詞「為你 我用了半年的積蓄飄洋過海的來看你」就會心生一絲愧疚，因為看一場演唱會很貴，有些粉絲看他一場演唱可能要花費近一個月的工資，讓他相當心疼粉絲的錢。

看到偶像如此心疼，粉絲紛紛留言你值得，有人表示「寧哥不用愧疚，喜歡你才會來看你，搶到票像中了獎，可惜我也搶不到！」、「寧哥換個方式想，你讓很多人有賺錢的動力啊。你不用愧疚，只要你認真過著你夢想的生活，和大家一起分享你努力的成果就好。」、「這麼貼心的寧哥，怎能不愛你」，看來偶像與粉絲真是雙向奔赴的感情。

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