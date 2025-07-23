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娛樂 電視

（獨家）莊凱勛力挺大罷免！被拿來比較吳慷仁 高EQ回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕大罷免倒數3天，莊凱勛表態支持，霸氣表示：「為了下一代。家裡不要的垃圾斷捨離一下，不要也罷！」力挺大罷免。有許多人認為他發言的勇氣讓人佩服，他透過經紀人表示，這也不是太突然的發言，「政治跟宗教一直是很個人化的，只是有沒有拿出來和大家聊。」他說自己對於台灣的任何議題都相當關心，譬如前陣子的虐童案，老翁衝撞放學孩童事件，以及台灣的母語文化傳承等相關議題，「覺得重要且有必要就會特別談。」

有網友把莊凱勛拿來跟吳慷仁作比較，認為2人是同個世代的演員，莊凱勛堅守台灣，為大罷免發聲，吳慷仁則為了中國市場，在微博轉發「我愛你中國」慶賀十一國慶。

有網友把莊凱勛（左）拿來跟吳慷仁（右）作比較。（資料照）有網友把莊凱勛（左）拿來跟吳慷仁（右）作比較。（資料照）

對於拿來被比較，莊凱勛淡然表示：「就像我們說的這就跟宗教、政治一樣是很個人的選擇，沒有對與錯。」並強調莊凱勛跟吳慷仁多年前合作過電影短片後，互動一直是很好的，所以什麼樣的選擇並不影響他們。

此外，莊凱勛在影集《零日攻擊》飾演被中共間諜杜汶澤滲透的人，他認為角色失落之際，與真實被滲透的人狀況類似，對於這齣戲，他說這是很寓言式的作品，假設了生活在這個島嶼上近百年的人們所最不樂見，甚至選擇逃避，不敢直觀的事。「希望大家能一起透過觀看不再害怕、不再無助，能因為觀影而更珍惜與守護我們得來不易，甚至很多人當成理所當然而不自知的自由與民主。」

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