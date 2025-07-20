（影）只穿圍裙炸鹹酥雞！雲林「超兇」正妹店員身分曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期雲林一間鹹酥雞攤意外爆紅，Google評論區不僅湧入大量網友留言，甚至有人表示「一定要在特別的時間點去買」，並附上一張超火辣女員工的照片，引發網友熱議與朝聖潮。

大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

原來，這張讓人眼睛為之一亮的照片，來自百萬YouTuber「黑男」的最新影片。該名員工的真實身分也隨之曝光，是來自雲林、身高172公分、腿長高達110公分的大尺度網紅 VINA。當天她身穿白色底褲與一件圍裙，從側面望去，傲人曲線若隱若現，令人遐想連連，不論哪個角度都相當吸睛。

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大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

VINA在IG上也經常分享性感造型，包含高衩女郎裝、貼身禮服等造型，完美展現其纖細腰身與火辣身材，每一張照片都讓粉絲大飽眼福。

其實過去「黑男」頻道就曾邀請辣妹扮成員工，並以顧客視角拍攝互動影片，推測這次事件也可能是為了宣傳，不過該網紅已經吸引紛絲追蹤，也成功引起話題。

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