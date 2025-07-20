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娛樂 最新消息

（影）只穿圍裙炸鹹酥雞！雲林「超兇」正妹店員身分曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期雲林一間鹹酥雞攤意外爆紅，Google評論區不僅湧入大量網友留言，甚至有人表示「一定要在特別的時間點去買」，並附上一張超火辣女員工的照片，引發網友熱議與朝聖潮。

大尺度網紅VINA。（翻攝IG）大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

大尺度網紅VINA。（翻攝IG）大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

原來，這張讓人眼睛為之一亮的照片，來自百萬YouTuber「黑男」的最新影片。該名員工的真實身分也隨之曝光，是來自雲林、身高172公分、腿長高達110公分的大尺度網紅 VINA。當天她身穿白色底褲與一件圍裙，從側面望去，傲人曲線若隱若現，令人遐想連連，不論哪個角度都相當吸睛。

大尺度網紅VINA。（翻攝IG）大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

大尺度網紅VINA。（翻攝IG）大尺度網紅VINA。（翻攝IG）

VINA在IG上也經常分享性感造型，包含高衩女郎裝、貼身禮服等造型，完美展現其纖細腰身與火辣身材，每一張照片都讓粉絲大飽眼福。

其實過去「黑男」頻道就曾邀請辣妹扮成員工，並以顧客視角拍攝互動影片，推測這次事件也可能是為了宣傳不過該網紅已經吸引紛絲追蹤也成功引起話題。

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