金秀賢劈腿金賽綸？疑手握多名女子性愛照 還嘲笑對方有「XX味」

金秀賢的風波未平，爭議連環爆。（歐新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員金秀賢的風波未平，今（7）日金賽綸家人的委託律師夫碩智與《橫豎研究所》主播金世義聯合召開記者會，不只公布金賽綸過世前的錄音檔，爆料金秀賢在金賽綸國二時就發生性關係，甚至多次出軌，還會拿性愛照威脅金賽綸。

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然而，金賽綸的自白錄音檔提到，她和金秀賢是從國中就開始交往，直到大學兩人才分手，她認為第一次發生性行為是被他強迫的，時間是在國二的寒假。在交往期間，金秀賢不只和多名女子發生性關係，事後還拿偷拍的性愛照和金賽綸炫耀，更豪不避諱地嘲笑對方有「海帶味」。

此外，金賽綸家人的委託律師夫碩智表示，將對金秀賢提起違反「兒童福利法」的告訴，因他對金賽綸進行猥褻及性騷擾等性虐待行為，實在不可饒恕。最後，在音檔中金賽綸也特別強調兩人戀愛的可能性，或許在事情曝光後大家不會相信，但她與金秀賢確實是在她未成年時期就開始交往，還透露：「金秀賢與經紀公司很可怕，任何手段都做得出來，所以必須保密。」多項惡行震驚外界。

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