晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《我獨自升級》漫畫家37歲病逝 韓媒惋惜：明明走在成功大道上

《我獨自升級》動畫受到熱烈歡迎，遺憾原畫家卻看不到了。（羚邦提供）《我獨自升級》動畫受到熱烈歡迎，遺憾原畫家卻看不到了。（羚邦提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣網漫《我獨自升級》推出動畫後風靡全球，本月更宣布真人版男主角將由大勢韓星邊佑錫主演，熱度絲毫不減。不過其實《我獨自升級》的原畫家DUBU（張成樂）在3年前的今天（7月23日）病逝，韓國媒體發出新聞回顧，同樣站上榜單熱搜。

《我獨自升級》男主角成振宇真人版將由邊佑錫主演。（羚邦、Netflix提供）《我獨自升級》男主角成振宇真人版將由邊佑錫主演。（羚邦、Netflix提供）

《我獨自升級》由Chugong原創、h-goon角色設計、DUBU創作繪製，在發行動畫之前就已經累積超過全球143億觀看人次的韓國知名漫畫作品，更在2020年獲得年度漫畫冠軍的殊榮後，交給日本動畫製作公司「A-1 Picture」製作動畫。REDICE+工作室在2022年7月25日於官方X發布訃告，宣布張成樂病情急轉直下離世，喪禮將遵循家屬意願，僅邀請親朋好友參加。聲明進一步指出，張成樂生前還有慢性疾病，最後因腦出血病逝，「感謝一直給予作者支持與愛的讀者們，懇請大家為他祈禱，能夠往更美好的地方去。」

韓漫《我獨自升級》由DUBU繪製。（翻攝自X）韓漫《我獨自升級》由DUBU繪製。（翻攝自X）

如今《我獨自升級》在全球獲得好成績，動畫再來還要翻拍真人版，但DUBU卻永遠看不到了，韓國媒體《스포츠조선》似乎也感到相當遺憾，以「《我獨自升級》作者走在成功大道上，卻因為腦出血英年早逝，轉眼已經過了3年」為題回顧。或許是這3年多了不少粉絲，讓不曉得DUBU已經過世的粉絲紛紛點進來關心，亦或者是那些想念DUBU的漫迷，想藉由新聞來懷念，讓這一則韓媒報導立刻登上NAVER娛樂熱搜榜冠軍，甚至擠下李珠珢與朴秀宗的緋聞。

《我獨自升級》故事敘述十多年前，全世界各地突然毫無預警地出現連接異次元與現實世界的「傳送門」，而人類之中也相對應地出現許多能力覺醒者，他們被統稱為「獵人」，獵人們運用其自身能力，彼此組成公會，攻略傳送門內充滿魔物的地下城，並藉此獲魔晶石做為報酬，具備討伐魔物能力的獵人們，成為一種新興賺錢的行業。

主角成振宇是獵人中罕見最低階的E級獵人，即便是一般獵人眼中最簡單的任務都能讓他重傷住院，有「人類最弱兵器」的稱號，然而被生活經濟重擔壓得透不過氣的他，依舊選擇挑戰魔物；然而這一次成振宇與其他等級獵人一起被困在一座地下城中，在瀕臨死亡之際，男主角面前出現神秘的任務視窗，當他按下「接受」後，一切都發生了翻天覆地的變化。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中