《我獨自升級》漫畫家37歲病逝 韓媒惋惜：明明走在成功大道上

《我獨自升級》動畫受到熱烈歡迎，遺憾原畫家卻看不到了。（羚邦提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣網漫《我獨自升級》推出動畫後風靡全球，本月更宣布真人版男主角將由大勢韓星邊佑錫主演，熱度絲毫不減。不過其實《我獨自升級》的原畫家DUBU（張成樂）在3年前的今天（7月23日）病逝，韓國媒體發出新聞回顧，同樣站上榜單熱搜。

《我獨自升級》男主角成振宇真人版將由邊佑錫主演。（羚邦、Netflix提供）

《我獨自升級》由Chugong原創、h-goon角色設計、DUBU創作繪製，在發行動畫之前就已經累積超過全球143億觀看人次的韓國知名漫畫作品，更在2020年獲得年度漫畫冠軍的殊榮後，交給日本動畫製作公司「A-1 Picture」製作動畫。REDICE+工作室在2022年7月25日於官方X發布訃告，宣布張成樂病情急轉直下離世，喪禮將遵循家屬意願，僅邀請親朋好友參加。聲明進一步指出，張成樂生前還有慢性疾病，最後因腦出血病逝，「感謝一直給予作者支持與愛的讀者們，懇請大家為他祈禱，能夠往更美好的地方去。」

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韓漫《我獨自升級》由DUBU繪製。（翻攝自X）

如今《我獨自升級》在全球獲得好成績，動畫再來還要翻拍真人版，但DUBU卻永遠看不到了，韓國媒體《스포츠조선》似乎也感到相當遺憾，以「《我獨自升級》作者走在成功大道上，卻因為腦出血英年早逝，轉眼已經過了3年」為題回顧。或許是這3年多了不少粉絲，讓不曉得DUBU已經過世的粉絲紛紛點進來關心，亦或者是那些想念DUBU的漫迷，想藉由新聞來懷念，讓這一則韓媒報導立刻登上NAVER娛樂熱搜榜冠軍，甚至擠下李珠珢與朴秀宗的緋聞。

《我獨自升級》故事敘述十多年前，全世界各地突然毫無預警地出現連接異次元與現實世界的「傳送門」，而人類之中也相對應地出現許多能力覺醒者，他們被統稱為「獵人」，獵人們運用其自身能力，彼此組成公會，攻略傳送門內充滿魔物的地下城，並藉此獲魔晶石做為報酬，具備討伐魔物能力的獵人們，成為一種新興賺錢的行業。

主角成振宇是獵人中罕見最低階的E級獵人，即便是一般獵人眼中最簡單的任務都能讓他重傷住院，有「人類最弱兵器」的稱號，然而被生活經濟重擔壓得透不過氣的他，依舊選擇挑戰魔物；然而這一次成振宇與其他等級獵人一起被困在一座地下城中，在瀕臨死亡之際，男主角面前出現神秘的任務視窗，當他按下「接受」後，一切都發生了翻天覆地的變化。

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