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娛樂 最新消息

楊丞琳真面目曝光！26年老戰友表態揭「私下為人」

楊丞琳（圖）挺身為自己闢謠，駁斥Makiyo所言的「走紅忘恩」。（本報資料照）楊丞琳（圖）挺身為自己闢謠，駁斥Makiyo所言的「走紅忘恩」。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳近日遭Makiyo踢爆走紅後「翻臉不認人」，甚至遭「Ma媽媽」當眾開嗆，場面尷尬凝結。各界輿論甚囂塵上，楊丞琳今（29日）挺身闢謠反擊，除了死黨潘瑋柏、陳妍希力保她的為人以外，老戰友張棋惠稍早也表態揭露「她的私下為人」。

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楊丞琳近日遭Makiyo踢爆成名後「翻臉不認人」，在面對鋪天蓋地的指控與猜測後，她稍早選擇正面迎擊親上火線闢謠，「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應，望故友保持良好心情，祝福一切都好。」嚴正否認忘恩負義說法。

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張棋惠（圖）為楊丞琳抱屈表態。（資料照，翻攝自臉書）張棋惠（圖）為楊丞琳抱屈表態。（資料照，翻攝自臉書）

眼見楊丞琳深陷「忘恩風波」，不僅攜手出演《不良笑花》的死黨潘瑋柏、陳妍希先後發聲力保她的為人之外，早期與楊丞琳一同組成女子團體「4 In Love」的戰友張棋惠稍早也為她抱屈表態，「認識丞琳26年，她的為人，她的溫暖，懂她的人都會懂，說真的，我們也不需要為她證明什麼。」她稱2人的友情就是最好的證明，同時感慨社會的複雜，維護好友不遺餘力。

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