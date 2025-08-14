晴時多雲

娛樂 最新消息

言承旭上山悼念大S「墓碑前落淚」 道明寺、杉菜隔空重逢

「道明寺」言承旭（後右２）演出《流星花園》，與大S「杉菜」紅遍全亞洲。（翻攝自微博）「道明寺」言承旭（後右２）演出《流星花園》，與大S「杉菜」紅遍全亞洲。（翻攝自微博）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S（徐熙媛）至今已離世半年，昔日的「道明寺」言承旭昨天與賈永婕、王兆杰夫婦相約前往金寶山玫瑰園探望「杉菜」大S，當天適逢楊柳颱風襲台，山上風勢強勁，三人在墓前停留約13分鐘後離開。

今傳出有目擊者透露，全身黑衣的言承旭昨現身金寶山，在大S墓前彎腰低頭，似乎傾訴多年來未說出口的心裡話，起身後悄悄拭淚，情緒難掩悲痛。一旁的賈永婕見狀後輕拍他的肩膀安慰，畫面令人鼻酸。

結束追思後，言承旭與賈永婕夫婦道別，獨自前往素食餐廳用餐。據悉，大S生前茹素，言承旭選擇素食，彷彿在以行動寄託思念。用餐時，他不時低頭拭淚，情緒顯然未能平復。

2001年，《流星花園》讓「道明寺」與「杉菜」紅遍全亞洲，雖然拍攝期間兩人互動不多，但後來在綜藝節目中隔空重逢，仍讓言承旭當場淚崩。

今年五月天演唱會，F4合體演唱〈流星雨〉喚起滿場回憶，卻獨缺女主角大S，這次的墓園重聚，讓粉絲感受到跨越時光的深情與不捨。

稍早賈永婕也回應本報，證實昨確實有與言承旭上金寶山，「我們的心情應該都是無限感慨，也還是很捨不得。」

