楊丞琳迎擊Makiyo！閨蜜情變疏遠「關鍵主因曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳近日遭Makiyo踢爆「走紅後翻臉不認人」，甚至傳出曾在公開活動上被Makiyo母親「Ma媽媽」當眾開嗆，場面一度尷尬凍結。事件迅速掀起輿論風暴，楊丞琳今（29日）挺身嚴正駁斥指控，同時祝福Makiyo一切安好，然而這場突如其來的陳年恩怨也讓2人的閨蜜史遭翻出討論，逐漸疏遠的關鍵主因也曝光。

楊丞琳（左）與Makiyo曾是《我猜我猜我猜猜猜》主持戰友，私下的交情堪比閨蜜。（資料照，記者潘少棠攝）

回顧過往互動，楊丞琳與Makiyo於2000年初期曾是交情甚篤的閨蜜，2人因共同對日本文化熱愛、同年同月出生以及同期出道而迅速熟絡，加上都是稚嫩外表、可愛娃娃音因此話題不斷。不僅如此，楊丞琳與Makiyo當年甚至攜手主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，深受吳宗憲、阿雅等前輩提攜。

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不過，隨著楊丞琳2005年憑藉偶像劇《惡魔在身邊》、《曖昧》專輯爆紅，演藝事業自此一路高飛，雙方當時各自發展方向不同，閨蜜情也因而逐漸疏遠，如今卻因友情變調躍上新聞版面。對此，Makiyo稍早發聲坦承自己言行造成困擾，似乎有意緩和局勢；楊丞琳則以冷靜應對、堅定態度闢謠，獲得不少粉絲力挺。

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