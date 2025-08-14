晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《霹靂火》秦楊右眼失明「左眼僅0.025視力」！錯過黃金6小時 崩潰：人生變黑暗

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦楊今年父親節當天爆出右眼失明意外，讓他直呼：「人生變黑暗！」他今提到自己左眼是先天性弱視，視力僅有0.025，因此從出生就都用右眼在看世界，沒想到8月8日早上十點多，他的右眼突然間一片黑灰，幾乎都看不見，讓他很惶恐，當天就診，醫生找不出病因，好在隔天在嘉義醫院求診，才知道是急性黑矇症，但醫生說他錯過黃金6小時搶救期，讓他很無奈。

秦楊就醫檢查。（秦楊提供）秦楊就醫檢查。（秦楊提供）

他提到8月8日看診時，眼科醫生找不出原因，認為有可能血管堵住，建議他當天轉診腦神經內科，腦神經內科則幫他安排5天後，也就是12日檢查。秦楊哀嚎：「我都看不到了，還要等5天！」但醫生只能先給他預防血管栓塞的藥。

秦楊就醫檢查。（秦楊提供）秦楊就醫檢查。（秦楊提供）

秦楊9日靠著殘存1成的右眼視力，搭高鐵到嘉義找朋友談合作案，朋友介紹他到當地眼科看診，才發現自己是急性黑矇症。當時醫生跟他說：「就是急性失明，黃金時期只有六小時，前一天檢查不出，是因為眼部水腫沒這麼嚴重。」但醫生指出狀況沒辦法百分百復原，「你的血管堵塞嚴重，才造成眼睛失明。」

看完醫生後，他視力恢復2成，但過了一週，目前已經恢復五成。但他所說的「五成」，是看人的話，只能看到那個人臉的鼻樑以上，下半部則是灰黑色。

秦楊罹患急性黑矇症。（秦楊提供）秦楊罹患急性黑矇症。（秦楊提供）

這次突然生病，讓他有感而發體會健康的重要，他說岳父是法醫，十年前就叮嚀他「眼睛五十歲之後要好好保養，不然會失明，因為你只用一顆眼睛看，壓力會加倍。」而他這段時間都是老婆照顧。他提到最近在忙公益演唱會無法好好休息，178公分的他已經爆瘦4公斤，剩下64公斤，瘦回當年拍《台灣霹靂火》的狀態，但因為身體出狀況，已經把9月13的演出延期到明年一月。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中