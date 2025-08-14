《霹靂火》秦楊右眼失明「左眼僅0.025視力」！錯過黃金6小時 崩潰：人生變黑暗

〔記者蕭方綺／台北報導〕秦楊今年父親節當天爆出右眼失明意外，讓他直呼：「人生變黑暗！」他今提到自己左眼是先天性弱視，視力僅有0.025，因此從出生就都用右眼在看世界，沒想到8月8日早上十點多，他的右眼突然間一片黑灰，幾乎都看不見，讓他很惶恐，當天就診，醫生找不出病因，好在隔天在嘉義醫院求診，才知道是急性黑矇症，但醫生說他錯過黃金6小時搶救期，讓他很無奈。

他提到8月8日看診時，眼科醫生找不出原因，認為有可能血管堵住，建議他當天轉診腦神經內科，腦神經內科則幫他安排5天後，也就是12日檢查。秦楊哀嚎：「我都看不到了，還要等5天！」但醫生只能先給他預防血管栓塞的藥。

秦楊9日靠著殘存1成的右眼視力，搭高鐵到嘉義找朋友談合作案，朋友介紹他到當地眼科看診，才發現自己是急性黑矇症。當時醫生跟他說：「就是急性失明，黃金時期只有六小時，前一天檢查不出，是因為眼部水腫沒這麼嚴重。」但醫生指出狀況沒辦法百分百復原，「你的血管堵塞嚴重，才造成眼睛失明。」

看完醫生後，他視力恢復2成，但過了一週，目前已經恢復五成。但他所說的「五成」，是看人的話，只能看到那個人臉的鼻樑以上，下半部則是灰黑色。

這次突然生病，讓他有感而發體會健康的重要，他說岳父是法醫，十年前就叮嚀他「眼睛五十歲之後要好好保養，不然會失明，因為你只用一顆眼睛看，壓力會加倍。」而他這段時間都是老婆照顧。他提到最近在忙公益演唱會無法好好休息，178公分的他已經爆瘦4公斤，剩下64公斤，瘦回當年拍《台灣霹靂火》的狀態，但因為身體出狀況，已經把9月13的演出延期到明年一月。

