娛樂 最新消息

蔡尚樺鬆口談林秉聖「萬事皆有可能」 婚姻話題語帶保留

蔡尚樺出席記者會被問感情事。（記者陳奕全攝）蔡尚樺出席記者會被問感情事。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「最美主持人」蔡尚樺去年與小8歲職業籃球員林秉聖傳出緋聞，不過2人始終未承認戀情。近日他們再度被捕捉到溫馨接送情，還在IG限時動態中曬出同一本書，引發網友熱議。蔡尚樺今與徐展元、李興文、楊一展、錦榮、林芯儀等人出席新節目《最強的身體》記者會，被媒體追問與林秉聖的關係時，她首度鬆口表示：「我們一直都是好友，林秉聖也很關注這個節目，製作人說收視率破5，就會邀請他來。」

林秉聖（圖）和蔡尚樺傳出緋聞。（資料照）林秉聖（圖）和蔡尚樺傳出緋聞。（資料照）

被問到對方是否符合她對「身體強壯」的標準？她笑回：「他應該是滿厲害的，畢竟是職業選手。」至於日前在IG曬出同一本書的巧合，蔡尚樺高EQ表示：「好書大家都可以一起分享。」

蔡尚樺出席記者會被問感情事。（記者陳奕全攝）蔡尚樺出席記者會被問感情事。（記者陳奕全攝）

至於外界關心兩人未來是否有進一步發展可能？蔡尚樺語帶保留地說：「萬事皆有可能。」而談到結婚話題，她則說：「不排斥，但目前沒有規劃。」

《最強的身體》集合多位藝人、各行各業挑戰體能極限，蔡尚樺展現運動主持的專業與活力。至於她與林秉聖的互動，是否有機會在節目中同框放閃？成為外界期待的話題。

