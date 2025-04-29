楊丞琳怒了 工作室準備提告抵制網路暴力

楊丞琳工作室「樹與天空娛樂」在微博發出聲明，希望網友不要輕信不實言論，共同抵制網路暴力。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人楊丞琳因Makiyo在薔薔Podcast節目上聊到早期與楊丞琳的相處過程，並分享了一段當年Ma媽媽的經歷，對此楊丞琳經紀公司出面極力否認，楊丞琳工作室則接棒再度發出嚴正聲明，強調「網路並非法外之地，對於惡意造謠、散布不實資訊的行為，工作室將保留依法追究相關責任人的權利，以維護藝人的合法權益」。

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Makiyo對朋友相當大方，出去吃喝玩樂經常由她買單。（翻攝自IG）

當年Makiyo跟好友一起吃喝玩樂的時候，因Makiyo當時名聲較大，工作也比較多，故與朋友聚會、玩樂大多會出錢買單。沒想到當時的「朋友」走紅之後，在活動上遇見Ma媽媽卻視而不見，讓Ma媽媽發出不平之鳴。

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楊丞琳工作室硬起來，表示對於散布不實言論的人，會以法律途徑解決。（翻攝自IG）

由於事件不斷延燒，楊丞琳工作室「樹與天空娛樂」也在微博發出聲明，表示對於相關言論對個別人士的惡意捏造、歪曲事實、無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，希望網友自重。楊丞琳工作室也強調「楊丞琳女士始終以秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉」希望網友不要輕信不實言論，共同抵制網路暴力。

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