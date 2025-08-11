晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

前主播眭澔平被控性騷 要整骨師按摩私密穴道

眭澔平曾任台視主播、記者，目前為旅遊作家。（翻攝自眭澔平臉書）眭澔平曾任台視主播、記者，目前為旅遊作家。（翻攝自眭澔平臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲前主播眭澔平曾任台視晚間黃金時段新聞主播，拿過5座金鐘獎，上個月底甫爆出和「登山女神」曾格爾鬧翻，今（11）日被爆有帥哥整骨師控他性騷擾，要求按他私密穴道。

據悉，眭澔平近來常去這名帥哥整骨師工作室整骨，2人漸漸熟識後，他竟開口要對方幫他按鼠蹊部附近的穴道，帥哥整骨師表示自己只提供整骨服務斷然拒絕，不料眭澔平不死心，對方只好勉為其難照做，而帥哥整骨師感覺自己被眭澔平性騷擾，才向媒體爆料。

眭澔平曾任台視主播、記者，目前為旅遊作家，常上電視談話節目暢談旅遊心得，至今未婚，感情世界成謎。

翻開眭澔平在臉書自介為台科大教授、國家一級心理師+針灸醫師、人類文化史與中醫醫學博士，並獲57屆休士頓國際影展紀錄片電影金獎導演&9屆10座台灣金鐘獎+金曲獎、42屆時報文學獎、台大校徽設計獎得主。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

相關新聞：眭澔平被控愛泡三溫暖 偷摸男客人的鳥

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中