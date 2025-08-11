前主播眭澔平被控性騷 要整骨師按摩私密穴道

眭澔平曾任台視主播、記者，目前為旅遊作家。（翻攝自眭澔平臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲前主播眭澔平曾任台視晚間黃金時段新聞主播，拿過5座金鐘獎，上個月底甫爆出和「登山女神」曾格爾鬧翻，今（11）日被爆有帥哥整骨師控他性騷擾，要求按他私密穴道。

據悉，眭澔平近來常去這名帥哥整骨師工作室整骨，2人漸漸熟識後，他竟開口要對方幫他按鼠蹊部附近的穴道，帥哥整骨師表示自己只提供整骨服務斷然拒絕，不料眭澔平不死心，對方只好勉為其難照做，而帥哥整骨師感覺自己被眭澔平性騷擾，才向媒體爆料。

眭澔平曾任台視主播、記者，目前為旅遊作家，常上電視談話節目暢談旅遊心得，至今未婚，感情世界成謎。

翻開眭澔平在臉書自介為台科大教授、國家一級心理師+針灸醫師、人類文化史與中醫醫學博士，並獲57屆休士頓國際影展紀錄片電影金獎導演&9屆10座台灣金鐘獎+金曲獎、42屆時報文學獎、台大校徽設計獎得主。

