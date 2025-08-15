陸委會將裁處「唱和中共」等20台灣藝人 歐陽娜娜列查核對象

陸委會擬懲親中藝人，包括藝人歐陽娜娜等人被列為重要的行政查核對象。（圖片翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人歐陽娜娜與侯佩岑等人，因配合「唱和中國」轉發《央視》「台灣必歸」圖文，意旨配合中共宣傳統一言論，陸委會協同文化部在近期召開專案會議，擬查懲多位親中藝人，包括歐陽娜娜等20餘人被列為重要的行政查核對象。

陸委會主委邱垂正今年5月受訪時表示，若藝人於特定時刻轉發中共訊息，將視為具合作性質，陸委會將會同文化部進行行政查核，副主委兼發言人梁文傑表示，已陸續通知部分「唱和中共的台灣藝人」要求說明狀況。

請繼續往下閱讀...

據了解，政府同時發函請藝人或所屬經紀公司進行說明，了解為何藝人與中共合作，轉發中共官媒的圖文，除調查該述行為是出自個人意願，亦或是配合公司安排，陸委會昨（14）日證實已收到10多人回覆，梁文傑表示，「政府有設定說明期限，如果時限到了沒有回覆，視同放棄說明機會」。梁文傑也表示目前還沒有做出處分，若到期仍未收到藝人回覆，之後就會做出裁處，並表示「應該很快了」。

回顧歷年中國堅稱「台灣唯一稱謂是中國台灣省」。今年三月中共官媒《央視新聞》再度祭出例行手段，製作「中國台灣必歸」的圖片要求轉發，包含歐陽娜娜、歐陽娣娣、侯佩岑、張韶涵、趙又廷、陳志朋、楊宗緯、陳喬恩、汪東城、文淇等數十位台灣藝人皆在微博轉發。

據傳近日大部分經紀公司皆回應政府的調查，表示「藝人沒那個意思」。然而藝人推給經紀公司操作，是不是算逃過一劫？梁文傑也曾表示，若藝人聲稱是經紀公司幫忙操作，並非本人自我意願，這種說法不能卸責，陸委會不會因此就認定沒有關係。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法