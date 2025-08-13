林舒語結婚10年「性事頻率」銳減 老公抱怨：她看到我就想吐

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林舒語從《大學生了沒》出道之後，演出《我的自由年代》、《終極三國》走紅，2015年嫁給男友則蒲，育有三個兒子。然而，夫妻倆近日登上節目暢談婚後生活變化，自爆「晚間運動」頻率下降，互動逗得全場大笑。

林舒語（左）與老公則蒲登上節目暢談婚姻生活變化。（翻攝自IG）

林舒語和則蒲近日登上節目暢談結婚10年的變化，則蒲抱怨兩人「晚間運動」頻率下降，「除了小朋友一起睡以外，她現在看到我會想吐欸，是為什麼原因啊？」林舒語急忙解釋，以前老公撫摸自己會有浪漫、曖昧的感覺，但是現在對方像個色老頭。

林舒語進一步說明，她有時候詢問老公，「這件衣服好看嗎？」對方就會用色瞇瞇地口吻暗示是否晚上穿，讓她感到很不舒服，痛斥則蒲永遠都在開黃腔，「只要看到就會覺得很噁心，走開！」

則蒲抱怨林舒語看到自己就想吐。（翻攝自YT）

則蒲認為，自己的舉動只是在暗示，是夫妻間的情趣。不過，林舒語立刻反擊，「你不用每天都在暗（示）。」則蒲隨後脫口一句被節目消音的話，立刻被林舒語打了一下，讓Paul無奈笑著站起來，哈孝遠也忍不住說，「這樣有點多了。」林舒語感嘆，「你看他！他還在蹦蹦蹦的時候就很想吐了，不吐也難了。」

儘管遭到現場吐槽，則蒲仍沒有收斂，繼續開黃腔稱自己的藝名是「大佑池久（諧音大又持久）」，讓老婆忍不住大翻白眼，眾人也紛紛直呼：「又來！」

