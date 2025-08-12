晴時多雲

娛樂 電視

林逸欣被愛富養逼哭人！結婚不忘孝順醫生老爸 秘密驚喜曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂才女林逸欣日前在婚禮播放了成長影片，她從小被「富養」長大，和父母間的深厚情感，催淚內容感動了不少網友。其實林逸欣非常孝順，婚禮上更為了醫生老爸準備了一份特別的心意。

原來林逸欣擔心父親近來行動不便，走婚禮紅毯心裡有疙瘩，她靈機一動，決定替父親打造一根專屬的「婚禮魔杖」。

林逸欣與從事科技業老公陳孟強在台北寒舍艾美酒店席開27桌、豪擲近200萬補辦婚宴。（記者陳奕全攝）林逸欣與從事科技業老公陳孟強在台北寒舍艾美酒店席開27桌、豪擲近200萬補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

林逸欣親自在網路上訂製輔助拐杖，再購買水鑽貼紙，親手將它點綴成閃亮的「婚禮配件」。

為了確保拐杖的長度合適，林逸欣還特地請老公Tony試用，親自裝飾後，才將成品收進飯店衣櫃，準備在婚禮前夕送上驚喜。

只見在婚禮前一天，林逸欣詢問父親當天要不要拿拐杖，父親淡淡地說「沒關係」。這時她神秘地拿出那根閃閃發亮的「驚喜魔杖」，笑說：「還是用這個吧！」給足父母驚喜。

林逸欣的父親拿起一試，發現拐杖長度非常適合，媽媽更是稱讚「好漂亮喔，我也想要一根」。最終林逸欣的父親也在婚禮上拄著拐杖，把女兒親手交給了最愛的女婿。

